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В українській версії GTA з'явилися співробітники ТЦК: що ще додали в оновлення

Понеділок 16 червня 2025 15:30
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В українській версії GTA з'явилися співробітники ТЦК: що ще додали в оновлення У мобільну гру UA Online додали роль представників ТЦК, які вручають повістки (скріншот: UA ONLINE)
Автор: Павло Колеснік

Українська мобільна гра Ukraine Online, яка нагадує культову серію GTA, отримала нове оновлення, що вже викликало активне обговорення в соцмережах. Серед головних нововведень - поява нових персонажів, зокрема співробітників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал Davos.

У грі з’явилися нові ролі

Як повідомляють розробники, оновлення стало доступним наприкінці травня. Воно розширює перелік доступних ролей у грі: тепер гравці можуть приміряти на себе образи поліцейських, лікарів, військових, бандитів, а також співробітників ТЦК. Саме останні й викликали найбільше обговорення у користувачів.

Ukraine Online - це аматорська мобільна гра з відкритим світом, події якої розгортаються на вулицях українських міст. Гравцям доступні локації, натхненні реальними об'єктами Києва, Дніпра, Харкова та інших населених пунктів. Ігровий процес дозволяє вільно пересуватися мапою, взаємодіяти з NPC і виконувати завдання, характерні для обраної ролі.

Поява співробітників ТЦК в грі, за словами користувачів, відображає актуальний соціальний контекст, пов’язаний з мобілізаційними процесами в Україні. На фоні суспільних дискусій щодо роботи центрів комплектування, їхня поява у віртуальному просторі виглядає як своєрідна іронічна інтерпретація реальності.

В українській версії GTA з'явилися співробітники ТЦК: що ще додали в оновленняУ грі є багато доступних ролей (фото: UA ONLINE)

Що кажуть розробники гри

Водночас самі розробники не дають жодних політичних чи сатиричних коментарів, зазначаючи лише, що їхня мета - "створити гру, в якій користувачі впізнають знайомі образи та події, але в умовах повної свободи дій".

Раніше гра вже прославилася завдяки можливості грати за представників ЗСУ, екстрених служб, криміналітет та навіть блогерів. Додавання співробітників ТЦК стало наступним кроком у створенні пародійного, але впізнаваного українського ігрового світу.

Ukraine Online доступна для завантаження на мобільних пристроях. Гра постійно оновлюється та залишається безкоштовною для користувачів.

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