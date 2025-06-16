В украинской версии GTA появились сотрудники ТЦК: что еще добавили в обновление

Украинская мобильная игра Ukraine Online, которая напоминает культовую серию GTA, получила новое обновление, что уже вызвало активное обсуждение в соцсетях. Среди главных нововведений - появление новых персонажей, в частности сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Davos.

В игре появились новые роли

Как сообщают разработчики, обновление стало доступно в конце мая. Оно расширяет перечень доступных ролей в игре: теперь игроки могут примерить на себя образы полицейских, врачей, военных, бандитов, а также сотрудников ТЦК. Именно последние и вызвали наибольшее обсуждение у пользователей.

Ukraine Online - это любительская мобильная игра с открытым миром, события которой разворачиваются на улицах украинских городов. Игрокам доступны локации, вдохновленные реальными объектами Киева, Днепра, Харькова и других населенных пунктов. Игровой процесс позволяет свободно передвигаться по карте, взаимодействовать с NPC и выполнять задания, характерные для выбранной роли.

Появление сотрудников ТЦК в игре, по словам пользователей, отражает актуальный социальный контекст, связанный с мобилизационными процессами в Украине. На фоне общественных дискуссий о работе центров комплектования, их появление в виртуальном пространстве выглядит как своеобразная ироническая интерпретация реальности.

В игре есть много доступных ролей (фото: UA ONLINE)

Что говорят разработчики игры

В то же время сами разработчики не дают никаких политических или сатирических комментариев, отмечая лишь, что их цель - "создать игру, в которой пользователи узнают знакомые образы и события, но в условиях полной свободы действий".

Ранее игра уже прославилась благодаря возможности играть за представителей ВСУ, экстренных служб, криминалитет и даже блогеров. Добавление сотрудников ТЦК стало следующим шагом в создании пародийного, но узнаваемого украинского игрового мира.

Ukraine Online доступна для загрузки на мобильных устройствах. Игра постоянно обновляется и остается бесплатной для пользователей.