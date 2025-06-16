ua en ru
Пн, 16 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В украинской версии GTA появились сотрудники ТЦК: что еще добавили в обновление

Понедельник 16 июня 2025 15:30
UA EN RU
В украинской версии GTA появились сотрудники ТЦК: что еще добавили в обновление В мобильную игру UA Online добавили роль представителей ТЦК, которые вручают повестки (скриншот: UA ONLINE)
Автор: Павел Колесник

Украинская мобильная игра Ukraine Online, которая напоминает культовую серию GTA, получила новое обновление, что уже вызвало активное обсуждение в соцсетях. Среди главных нововведений - появление новых персонажей, в частности сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал Davos.

В игре появились новые роли

Как сообщают разработчики, обновление стало доступно в конце мая. Оно расширяет перечень доступных ролей в игре: теперь игроки могут примерить на себя образы полицейских, врачей, военных, бандитов, а также сотрудников ТЦК. Именно последние и вызвали наибольшее обсуждение у пользователей.

Ukraine Online - это любительская мобильная игра с открытым миром, события которой разворачиваются на улицах украинских городов. Игрокам доступны локации, вдохновленные реальными объектами Киева, Днепра, Харькова и других населенных пунктов. Игровой процесс позволяет свободно передвигаться по карте, взаимодействовать с NPC и выполнять задания, характерные для выбранной роли.

Появление сотрудников ТЦК в игре, по словам пользователей, отражает актуальный социальный контекст, связанный с мобилизационными процессами в Украине. На фоне общественных дискуссий о работе центров комплектования, их появление в виртуальном пространстве выглядит как своеобразная ироническая интерпретация реальности.

В украинской версии GTA появились сотрудники ТЦК: что еще добавили в обновлениеВ игре есть много доступных ролей (фото: UA ONLINE)

Что говорят разработчики игры

В то же время сами разработчики не дают никаких политических или сатирических комментариев, отмечая лишь, что их цель - "создать игру, в которой пользователи узнают знакомые образы и события, но в условиях полной свободы действий".

Ранее игра уже прославилась благодаря возможности играть за представителей ВСУ, экстренных служб, криминалитет и даже блогеров. Добавление сотрудников ТЦК стало следующим шагом в создании пародийного, но узнаваемого украинского игрового мира.

Ukraine Online доступна для загрузки на мобильных устройствах. Игра постоянно обновляется и остается бесплатной для пользователей.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
ТЦК Игры
Новости
Кремль готовит провокацию на последние дни обмена пленными, - разведка
Кремль готовит провокацию на последние дни обмена пленными, - разведка
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде