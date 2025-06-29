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Український Ван Гог: чому геній Куїнджі випередив свій час і мистецтво

Неділя 29 червня 2025 19:32
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Український Ван Гог: чому геній Куїнджі випередив свій час і мистецтво Як жив український Ван Гог з Маріуполя і чому Куїнджи називають генієм (фото: facebook/artfamily)
Автор: Анна Шиканова

Його роботи змушували людей стояти годинами перед полотном, вражені тим, як звичайний пейзаж може світитися зсередини. Архип Куїнджі - український художник, якого називають "українським Ван Гогом" не лише за експресивний стиль, а й за революційне використання кольору, світла й композиції.

Як жив геній з приазовського Маріуполя Архип Куїнджі та чому він став справжньою легендою, розповідає РБК-Україна.

Походження і ранні роки

Точна дата народження Архипа Куїнджі досі лишається загадкою, проте народився він у Маріуполі.

Сам художник не знав, коли саме з’явився на світ: у листі до Академії мистецтв він упевнено написав "1841", а місяць – "січень" - кілька разів переправляв.

Довший час загальноприйнятим вважався 1842 рік, однак архівні документи з Донецької області, зокрема запис про його вінчання у 1875 році, де вік нареченого вказано як 34 роки, свідчать про 1841-й. У паспорті художника, виданому незадовго до смерті, зазначено, що він помер у 1910-му у віці 69 років.

Художник нового бачення

У пейзажах Куїнджі - не лише природа, а й філософія. Він передавав атмосферу, настрій, глибину світла. Його роботи вирізняються експериментальним підходом до кольору, багатошаровістю техніки та незвичайним відчуттям простору.

Український Ван Гог: чому геній Куїнджі випередив свій час і мистецтво

Чумацький тракт у Маріуполі (фото: Вікіпедія)

Чому його називають українським Ван Гогом

Порівняння Архипа Куїнджі з Ван Гогом виникло не випадково. Обох митців поєднує не лише експресивний стиль, а й внутрішня самотність, новаторський підхід до мистецтва й особлива чутливість до світла та кольору.

Колір як емоція

Обидва художники - це колористи, для яких фарба - не просто засіб відтворення реальності, а інструмент глибокого психологічного впливу.

Куїнджі використовував кольори так, щоб викликати відчуття тепла, холоду, спокою чи тривоги - подібно до того, як це робив Ван Гог у своїх роботах.

Випередив свій час

Куїнджі творив у добу реалізму, але мислив як модерніст. Його підходи до композиції, освітлення й атмосфери випереджали художні тенденції на десятиліття.

Так само й Ван Гог став відомим лише після смерті - бо його новаторство суспільство не зрозуміло одразу.

Український Ван Гог: чому геній Куїнджі випередив свій час і мистецтво

Українська ніч (фото: Вікіпедія)

Замкненість і самотність

Як і Ван Гог, Куїнджі у зрілому віці обрав шлях усамітнення. Він відійшов від виставкової діяльності, рідко давав пояснення до своїх робіт і майже не залишив письмових свідчень про себе. Це додало його образу міфічності.

Сильна внутрішня інтуїція

Куїнджі був самоучкою - без системної мистецької освіти, але з надзвичайно розвиненим відчуттям форми, світла, кольору.

Те саме говорили про Ван Гога - інтуїтивного генія, який не вписувався в академічні рамки.

Український Ван Гог: чому геній Куїнджі випередив свій час і мистецтво

Вечір в Україні (фото: Вікіпедія)

Світло як головний герой

У його найвідоміших полотнах - "Місячна ніч над Дніпром", "Чумацький тракт у Маріуполі", "Після дощу" - присутній ефект світіння.

Художник експериментував із лаками, кольоровими шарами, прозорими фарбами. Ефект світла, що виходить зсередини, і досі залишається загадкою для дослідників.

Український Ван Гог: чому геній Куїнджі випередив свій час і мистецтво

Місячна ніч на Дніпрі (фото: Вікіпедія)

Самітник і меценат

Попри славу, Куїнджі у зрілому віці відійшов від публічного життя. Він підтримував молодих художників, допомагав фінансово, але рідко з'являвся на виставках.

Його творчий шлях - це шлях тихого бунтаря, який залишив слід у мистецтві не словами, а світлом.

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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Вікіпедія, Національний художній музей України, Енциклопедія Сучасної України, TheArtNewspaper.

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