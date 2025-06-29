ua en ru
Вс, 29 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украинский Ван Гог: почему гений Куинджи опередил свое время и искусство

Воскресенье 29 июня 2025 19:32
UA EN RU
Украинский Ван Гог: почему гений Куинджи опередил свое время и искусство Как жил украинский Ван Гог из Мариуполя и почему Куинджи называют гением (фото: facebook/artfamily)
Автор: Анна Шиканова

Его работы заставляли людей стоять часами перед полотном, пораженные тем, как обычный пейзаж может светиться изнутри. Архип Куинджи - украинский художник, которого называют "украинским Ван Гогом" не только за экспрессивный стиль, но и за революционное использование цвета, света и композиции.

Как жил гений из приазовского Мариуполя Архип Куинджи и почему он стал настоящей легендой, рассказывает РБК-Украина.

Происхождение и ранние годы

Точная дата рождения Архипа Куинджи до сих пор остается загадкой, однако родился он в Мариуполе.

Сам художник не знал, когда именно появился на свет: в письме в Академию художеств он уверенно написал "1841", а месяц - "январь" - несколько раз переправлял.

Долгое время общепринятым считался 1842 год, однако архивные документы из Донецкой области, в частности запись о его венчании в 1875 году, где возраст жениха указан как 34 года, свидетельствуют о 1841-м. В паспорте художника, выданном незадолго до смерти, указано, что он умер в 1910-м в возрасте 69 лет.

Художник нового видения

В пейзажах Куинджи - не только природа, но и философия. Он передавал атмосферу, настроение, глубину света. Его работы отличаются экспериментальным подходом к цвету, многослойностью техники и необычным ощущением пространства.

Украинский Ван Гог: почему гений Куинджи опередил свое время и искусство

Млечный тракт в Мариуполе (фото: Википедия)

Почему его называют украинским Ван Гогом

Сравнение Архипа Куинджи с Ван Гогом возникло не случайно. Обоих художников объединяет не только экспрессивный стиль, но и внутреннее одиночество, новаторский подход к искусству и особая чувствительность к свету и цвету.

Цвет как эмоция

Оба художника - это колористы, для которых краска - не просто средство воспроизведения реальности, а инструмент глубокого психологического воздействия.

Куинджи использовал цвета так, чтобы вызвать ощущение тепла, холода, покоя или тревоги - подобно тому, как это делал Ван Гог в своих работах.

Опередил свое время

Куинджи творил в эпоху реализма, но мыслил как модернист. Его подходы к композиции, освещению и атмосфере опережали художественные тенденции на десятилетия.

Так же и Ван Гог стал известным только после смерти - потому что его новаторство общество не поняло сразу.

Украинский Ван Гог: почему гений Куинджи опередил свое время и искусство

Украинская ночь (фото: Википедия)

Замкнутость и одиночество

Как и Ван Гог, Куинджи в зрелом возрасте избрал путь уединения. Он отошел от выставочной деятельности, редко давал объяснения к своим работам и почти не оставил письменных свидетельств о себе. Это придало его образу мифичности.

Сильная внутренняя интуиция

Куинджи был самоучкой - без системного художественного образования, но с чрезвычайно развитым чувством формы, света, цвета.

То же говорили о Ван Гоге - интуитивном гении, который не вписывался в академические рамки.

Украинский Ван Гог: почему гений Куинджи опередил свое время и искусство

Вечер в Украине (фото: Википедия)

Свет как главный герой

В его самых известных полотнах - "Лунная ночь над Днепром", "Млечный тракт в Мариуполе", "После дождя" - присутствует эффект свечения.

Художник экспериментировал с лаками, цветными слоями, прозрачными красками. Эффект света, исходящего изнутри, до сих пор остается загадкой для исследователей.

Украинский Ван Гог: почему гений Куинджи опередил свое время и искусство

Лунная ночь на Днепре (фото: Википедия)

Отшельник и меценат

Несмотря на славу, Куинджи в зрелом возрасте отошел от публичной жизни. Он поддерживал молодых художников, помогал финансово, но редко появлялся на выставках.

Его творческий путь - это путь тихого бунтаря, который оставил след в искусстве не словами, а светом.

Вас также может заинтересовать:

Для написания этого материала были использованы следующие источники: Википедия, Национальный художественный музей Украины, Энциклопедия Современной Украины, TheArtNewspaper.

Читайте РБК-Украина в Google News
художники Архивы картинки
Новости
При отражении российской атаки погиб летчик F-16 Максим Устименко
При отражении российской атаки погиб летчик F-16 Максим Устименко
Аналитика
Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Еврокомиссар Кубилюс: Только сильная оборона может сдержать Путина от нападения на Европу