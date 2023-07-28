"Український В'єтнам". Прикордонники показали, як воюють у Серебрянському лісі (відео)

"Через нетипові для Донбасу природні умови - гори, ліс, болота, прикордонники, що тримають тут оборону поруч зі Збройними силами України, вже встигли прозвати цю територію "українським В’єтнамом", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це однією особливістю цієї ділянки фронту є річка Сіверський Донець. Українські позиції розташовані по обидва боки, через що військовим доводиться постійно переправлятись через водну артерію.

"У цих місцях ворог особливо пильно вицілює захисників", - повідомили прикордонники.

Воїни показали, в яких умовах їм доводиться тримати оборону, які переваги мають українські сили оборони і чим відповідають на атаки росіян військові ДПСУ.

Бої на Лимано-Куп'янському напрямку

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, окупанти не покидають можливості прорвати оборону ЗСУ у Луганській області. Останніми тижнями бої на Лимано-Куп'янському напрямку знову активізувалися.

Нещодавно бійці Нацгвардії під Кремінною у Луганській області спалили склад, траншеї та бліндажі російських окупантів. Це сталося у Серебрянському лісництві.