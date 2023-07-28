"Український В'єтнам". Прикордонники показали, як воюють у Серебрянському лісі (відео)

Невпинний вогонь артилерії і штурми позицій - ось, з чим стикаються українські захисники на позиціях в Серебрянському лісі. Це місце вже встигли прозвати "українським В’єтнамом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держану прикордонну службу України.
"Через нетипові для Донбасу природні умови - гори, ліс, болота, прикордонники, що тримають тут оборону поруч зі Збройними силами України, вже встигли прозвати цю територію "українським В’єтнамом", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це однією особливістю цієї ділянки фронту є річка Сіверський Донець. Українські позиції розташовані по обидва боки, через що військовим доводиться постійно переправлятись через водну артерію.
"У цих місцях ворог особливо пильно вицілює захисників", - повідомили прикордонники.
Воїни показали, в яких умовах їм доводиться тримати оборону, які переваги мають українські сили оборони і чим відповідають на атаки росіян військові ДПСУ.
Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, окупанти не покидають можливості прорвати оборону ЗСУ у Луганській області. Останніми тижнями бої на Лимано-Куп'янському напрямку знову активізувалися.
Нещодавно бійці Нацгвардії під Кремінною у Луганській області спалили склад, траншеї та бліндажі російських окупантів. Це сталося у Серебрянському лісництві.
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