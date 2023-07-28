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"Украинский Вьетнам". Пограничники показали, как воюют в Серебрянском лесу (видео)

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Непрекращающийся огонь артиллерии и штурмы позиций - вот, с чем сталкиваются украинские защитники на позициях в Серебрянском лесу. Это место уже успели прозвать "украинским Вьетнамом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

"Из-за нетипичных для Донбасса природных условий - горы, лес, болота, пограничники, которые держат здесь оборону рядом с Вооруженными силами Украины, уже успели прозвать эту территорию "украинским Вьетнамом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это одной особенностью этого участка фронта является река Северский Донец. Украинские позиции расположены по обе стороны, из-за чего военным приходится постоянно переправляться через водную артерию.

"В этих местах враг особенно пристально выцеливает защитников", - сообщили пограничники.

Воины показали, в каких условиях им приходится держать оборону, какие преимущества имеют украинские силы обороны и чем отвечают на атаки россиян военные ГПСУ.

Бои на Лимано-Купянском направлении

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты не оставляют возможности прорвать оборону ВСУ в Луганской области. В последние недели бои на Лимано-Купянском направлении снова активизировались.

Недавно бойцы Нацгвардии под Кременной в Луганской области сожгли склад, траншеи и блиндажи российских оккупантов. Это произошло в Серебрянском лесничестве.

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