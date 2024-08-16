Український університет вперше потрапив до найпрестижнішого світового рейтингу: деталі

Київський національний університет імені Тараса Шевченка став першим українським вишом, який потрапив до рейтингу ShanghaiRanking.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на сторінку Київського національного університету ім. Т. Шевченка у Facebook.
Київський національний університет ім. Т. Шевченка став першим українським закладом вищої освіти, який потрапив до найпрестижнішого світового рейтингу академічних організацій – Academic Ranking of World Universities (ARWU), який щорічно складається незалежною агенцією ShanghaiRanking.
Університет займає позицію у проміжку 901-1000 місця.
Ректор КНУ Володимир Бугров висловив вдячність університетській спільноті за десятиліття копіткої праці, яка призвела до цього значного досягнення. Він також відзначив важливість внеску українських захисниць і захисників, які забезпечують можливість для наукової та освітньої діяльності в складний для країни час.
Він зазначив, що потрапити до рейтингу вдалося завдяки досягненням випускників університету. Серед них:
Academic Ranking of World Universities (ARWU), відомий також як Шанхайський рейтинг університетів, є одним із найпрестижніших і найвпливовіших світових рейтингів університетів. Цей рейтинг щорічно складається незалежною китайською агенцією ShanghaiRanking Consultancy.
ARWU був вперше опублікований у 2003 році Шанхайським університетом Цзяо Тун з метою визначення найкращих університетів світу на основі об'єктивних критеріїв. Згодом цей рейтинг став стандартом для оцінки академічних досягнень і якості вищої освіти на міжнародному рівні.
ARWU використовує низку показників для оцінки університетів, серед яких:
Шанхайський рейтинг є одним із найбільш авторитетних у світі, оскільки він базується на чітких, кількісних критеріях і об'єктивних даних. Його результати мають великий вплив на міжнародне академічне співтовариство, інвесторів, уряди та самих університетів, які прагнуть покращити свої позиції в рейтингу.
Раніше РБК-Україна розповідало, що до списку найкращих університетів світу потрапили 11 вишів з України.
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