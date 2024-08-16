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Украинский университет впервые попал в самый престижный мировой рейтинг: детали

Фото: КНУ им. Тараса Шевченко (страница университета в Facebook)
Автор: Татьяна Веремеева

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко стал первым украинским вузом, попавшим в рейтинг ShanghaiRanking.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Киевского национального университета им. Т. Шевченко в Facebook.

Место КНУ им. Т. Шевченко в рейтинге ARWU

Киевский Национальный университет им. Т. Шевченко стал первым украинским заведением высшего образования, которое попало в самый престижный мировой рейтинг академических организаций – Academic Ranking of World Universities (ARWU), ежегодно составляемое независимым агентством ShanghaiRanking.

Университет занимает позицию в промежутке 901-1000 мест.

КНУ им. Т. Шевченко в рейтинге ARWU – скриншот с сайта ShanghaiRanking

Ректор КНУ Владимир Бугров выразил благодарность университетскому сообществу за десятилетие кропотливого труда, приведшего к этому значительному достижению. Он также отметил важность вклада украинских защитниц и защитников, обеспечивающих возможность научной и образовательной деятельности в сложное для страны время.

Он отметил, что попасть в рейтинг удалось благодаря достижениям выпускников университета. Среди них:

  • Александра Матвийчук, выпускница Института права КНУ, известная правозащитница и глава Центра гражданских свобод, получившая Нобелевскую премию мира в 2022 году.
  • Марина Вязовская, выпускница Механико-математического факультета КНУ, известная ученая-математик, которая в 2022 году стала лауреаткой Филдсовской премии.

Что такое Academic Ranking of World Universities

Academic Ranking of World Universities (ARWU), известный как Шанхайский рейтинг университетов, является одним из самых престижных и влиятельных мировых рейтингов университетов. Этот рейтинг ежегодно составляется независимым китайским агентством ShanghaiRanking Consultancy.

ARWU впервые опубликован в 2003 году Шанхайским университетом Цзяо Тун с целью определения лучших университетов мира на основе объективных критериев. Впоследствии этот рейтинг стал стандартом оценки академических достижений и качества высшего образования на международном уровне.

ARWU использует ряд показателей для оценки университетов, среди которых:

  • Качество образования. Оценивается по количеству выпускников, получивших Нобелевские премии и медали Филдса.
  • Качество преподавательского состава. Включает в себя количество преподавателей, получивших Нобелевские премии или медали Филдса, и количество высокоцитированных исследователей в разных областях.
  • Исследовательские достижения. Оцениваются по количеству статей, опубликованных в журналах Nature и Science, а также по количеству статей, индексируемых в международных базах данных (например, Science Citation Index).
  • Размер учреждения. Учитывается эффективность научно-исследовательской деятельности университета по его размеру.

Шанхайский рейтинг является одним из самых авторитетных в мире, поскольку он базируется на четких, количественных критериях и объективных данных. Его результаты оказывают большое влияние на международное академическое сообщество, инвесторов, правительства и самих университетов, стремящихся улучшить свои позиции в рейтинге.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в список лучших университетов мира попали 11 вузов из Украины.

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