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Український центровий вдруге отримав виклик до Літньої ліги НБА

Фото: Дмитро Скапінцев отримав новий шанс закріпитися в лавах "Нікс" (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Кандидат до збірної України Дмитро Скапінцев захищатиме кольори "Нью-Йорк Нікс" у Літній лізі Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sports International Group.

26-річний центровий матиме чергову нагоду потрапити в ростер "Нікс". Українець перебрався до Штатів восени 2022 року.

Скапінцев посеред сезону 2023/24 підписав короткий контракт із "Нью-Йорком" і дебютував під егідою НБА. У час кадрової кризи він п'ять разів потрапив до заявки команди Тома Тібодо. Безпосередньо на паркеті український баскетболіст з'явився двічі.

На початку січня "Нікс" відрахували Скапінцева. Центровий повернувся до фарм-клубу в Джі-Лізі – "Вестчестер Нікс". Середні цифри українця там – 12.1 очок, 8 підбирань і 3.2 передачі за 26.6 хвилин.

Літню лігу НБА цьогоріч прийме Лас-Вегас 12-22 липня. Торік Скапінцев провів 5 поєдинків у міжсезоння, але у склад команди на сезон так і не потрапив. Раніше він захищав кольори литовського "Панявежиса", "Київ-Баскета" й "Черкаських Мавп".

До слова, українець Михайлюк став чемпіоном НБА в складі "Бостона".

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