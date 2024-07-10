RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинский центровой во второй раз получил вызов в Летнюю лигу НБА

Фото: Дмитрий Скапинцев получил новый шанс закрепиться в рядах "Никс" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Кандидат в сборную Украины Дмитрий Скапинцев будет защищать цвета "Нью-Йорк Никс" в Летней лиге Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sports International Group.

У 26-летнего центрового будет очередной случай попасть в ростер "Никс". Украинец перебрался в Штаты осенью 2022 года.

Скапинцев в сезоне 2023/24 подписал короткий контракт с "Нью-Йорком" и дебютировал под эгидой НБА. Во время кадрового кризиса он пять раз попал в заявку команды Тома Тибодо. Непосредственно на паркете украинский баскетболист появился дважды.

В начале января "Никс" отчислили Скапинцева. Центровой вернулся в фарм-клуб в Джи-Лиге – "Уэстчестер Никс". Средние цифры украинца там – 12.1 очков, 8 подборов и 3.2 передачи за 26.6 минут.

Летняю лигу НБА в этом году примет Лас-Вегас 12-22 июля. В прошлом году Скапинцев провел 5 поединков в межсезонье, но в состав команды на сезон все же не попал. Ранее он защищал цвета литовского "Панявежиса", "Киев-Баскета" и "Черкасских Мавп".

К слову, украинец Михайлюк стал чемпионом НБА в составе "Бостона".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол