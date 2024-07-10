Украинский центровой во второй раз получил вызов в Летнюю лигу НБА

У 26-летнего центрового будет очередной случай попасть в ростер "Никс". Украинец перебрался в Штаты осенью 2022 года.

Скапинцев в сезоне 2023/24 подписал короткий контракт с "Нью-Йорком" и дебютировал под эгидой НБА. Во время кадрового кризиса он пять раз попал в заявку команды Тома Тибодо. Непосредственно на паркете украинский баскетболист появился дважды.

В начале января "Никс" отчислили Скапинцева. Центровой вернулся в фарм-клуб в Джи-Лиге – "Уэстчестер Никс". Средние цифры украинца там – 12.1 очков, 8 подборов и 3.2 передачи за 26.6 минут.

Летняю лигу НБА в этом году примет Лас-Вегас 12-22 июля. В прошлом году Скапинцев провел 5 поединков в межсезонье, но в состав команды на сезон все же не попал. Ранее он защищал цвета литовского "Панявежиса", "Киев-Баскета" и "Черкасских Мавп".