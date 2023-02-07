Український центровий оновив особистий рекорд у Лізі розвитку НБА

24-річний українець запам'ятався виступом проти "Коледж Парк Скайгокс" на виїзді. Центровий провів у грі 27 хвилин, але не врятував "Вестчестер" від поразки (112:126).

Скапінцев вийшов на паркет у стартовій п'ятірці "Нікс". За відведений час він встиг набрати 18 очок, оформив 7 підбирань, віддав 2 передачі та зробив 1 перехоплення. Зокрема, український баскетболіст реалізував 9 двоочкових кидків (17 спроб). Центровий двічі втратив м'яч і тричі сфолив.

18 набраних пунктів стали особистим рекордом Скапінцева в Лізі розвитку НБА. Середні цифри українця у нинішньому сезоні – 6.9 очок, 6.1 підбирань, 1.5 передача. У середньому на паркеті він проводить 16,6 хвилин.

Ліга розвитку НБА або G-Ліга – нижча ліга асоціації для фарм-клубів. Скапінцев став п'ятим українцем в історії першості. Раніше він захищав кольори "Черкаських Мавп", "Київ-Баскета" та литовського "Панявежиса", а в складі збірної України зіграв на Євробаскеті-2022.