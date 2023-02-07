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Украинский центровой обновил личный рекорд в Лиге развития НБА

Фото: Дмитрий Скапинцев в составе сборной Украины на Евробаскете-2022 (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Воспитанник "Черкасских Мавп" Дмитрий Скапинцев окончательно освоился в заокеанской Джи-Лиге и установил новый ориентир результативности в составе "Вестчестер Никс".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

24-летний украинец запомнился выступлением против "Колледж Парк Скайхокс" на выезде. Центровый провел в игре 27 минут, но не спас "Вестчестер" от поражения (112:126).

Скапинцев вышел на паркет в стартовой пятерке "Никс". За отведенное время он успел набрать 18 очков, оформил 7 подборов, отдал 2 передачи и сделал 1 перехват. В частности, украинский баскетболист реализовал 9 двухочковых бросков (17 попыток). Центровой дважды потерял мяч и трижды сфолил.

18 набранных пунктов стали личным рекордом Скапинцева в Лиге развития НБА. Средние цифры украинца в этом сезоне – 6.9 очков, 6.1 подборов, 1.5 передача. В среднем на паркете он проводит 16,6 минуты.

Лига развития НБА или G-Лига – низшая лига ассоциации для фарм-клубов. Скапинцев стал пятым украинцем в истории первенства. Ранее он защищал цвета "Черкасских Мавп", "Киев-Баскета" и литовского "Паневежиса", а в составе сборной Украины сыграл на Евробаскете-2022.

К слову, накануне форвард "Мемфиса" Джексон-младший оформил момент дня со слэм-данком против "Торонто".

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НБАБаскетбол