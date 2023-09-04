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Український тренер хокейного "Каунаса" підписав шість співвітчизників

Фото: Сергій Писаренко в складі "Вільнюс Панкс" (facebook.com/HockeyPunks)
Автор: Антон Федорців

Новий керманич литовського "Каунаса" Сергій Вітер перед новим сезоном балтійської Optibet Hokeja Liga запросив до команди відомих українських хокеїстів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФХУ.

48-річний фахівець прагне створити "український" кістяк середняка Балтійської ліги. До Каунаса перебралися воротар Сергій Писаренко, оборонець Владислав Сушков, а також нападники Денис Гончаренко, Назар Ружніков, Давид Іващенко та Максим Семененко.

Серед новачків "Каунас" найдосвідченіший хокеїст – 27-річний голкіпер із Одеси. Писаренко в складі збірної України взяв участь у ЧС-2022. Минулий сезон він відіграв за вільнюських "Панкс" із коефіцієнтом надійності 0,878.

Натомість вихованці київського "Сокола" Сушков і Гончаренко подалися в легіонери після повномасштабного вторгнення РФ до України. Перший намагався закріпитися в чемпіонаті Німеччини ("Кьонінґсбьорнер" U-20 та "Айзадлер"), а другий – в заокеанських Федеральній хокейній лізі ("Міссісіпі") та Північноамериканській 3-й хокейній лізі ("Вільмар").

Повернувся до Європи зі США і Семененко. 20-річний нападник у сезоні 2022/23 провів 25 матчів за "Нью-Йорк Авіаторс" USPHL Premier (6 шайб, 10 передач). Натомість ще один представник збірної України Ружніков виступав за "Енергію" з Електреная в Балтійській лізі, а Іващенко провів рік у словенському "Цельє".

До слова, раніше хокейна федерація анонсувала проведення Кубка України на старті сезону 2023/24.

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