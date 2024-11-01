Хто штовхає Україну зберегти транзит російського газу в Європу і чого чекати далі

Українська сторона не має інформації про якийсь прогрес у процесі обговорення питання постачання газу через Україну до Європи. І будь-які повідомлення про це зараз можуть з'являтися для того, щоб підштовхнути Київ якнайшвидше дати згоду на транзит газу до Європи після 2025 року.

Про це РБК-України сказали кілька джерел, які так чи інакше стосуються консультацій з цієї теми з Азербайджаном і партнерами в ЄС.

Про можливе підписання незабаром контрактів між європейськими покупцями газу в Словаччині та Угорщині з Азербайджаном повідомило 31 жовтня агентство Bloomberg, посилаючись на обізнані джерела.

“Відповідно до комерційної угоди азербайджанська державна енергетична компанія Socar постачатиме газ до Суджі (газовимірювальна станція на російсько-українському кордоні – ред.). Після чого угорська MVM Zrt та словацька Slovensky Plynarensky Priemysel AS візьмуть на себе управління постачаннями його до Європи”, – повідомило агентство.

Таким чином, транзитом через Україну буде постачатися юридично вже не азербайджанський газ, а угорський та словацький. Обсяг транзиту може бути 12 –14 млрд кубометрів на рік.

Але Азербайджан не може самостійно забезпечити такий обсяг газу – йому доведеться доповнювати потік, найімовірніше, російським газом. “Всі розуміють, що Азербайджан не має вільних 12 – 14 млрд кубометрів газу. Весь їхній експорт до ЄС зараз становить 13 млрд (через Туреччину – ред.). Тобто це буде той самий російський газ, але замаскований за документами під азербайджанський”, – заявив колишній голова Оператора ГТС Сергій Макогон.

Співрозмовники РБК-Україна сказали, що повідомлення про можливість підписання будь-яких контрактів для транзиту газу через Україну зараз мають вигляд спроби видати бажане за дійсне. "Зараз це дуже схоже на качку", – сказав один із співрозмовників.

Інше джерело назвало інформацію свідомим "вкиданням", щоб зайвий раз привернути увагу до теми і якось активізувати її обговорення. Адже укладання контрактів на закупівлю газу до розуміння шляхів та умов його транспортування щонайменше нерозумно. А Україна поки не дала жодних умов, але навіть згоди на це.

Спростувала повідомлення про намір підписати контракт на транзит азербайджанського газу через Україну та держкомпанію Словаччини SPP. "Ми регулярно обговорюємо цю тему з нашими партнерами, але інформація про майбутнє укладання контракту на постачання газу за участю SPP не відповідає дійсності", – зазначили в компанії.

У продовженні постачання газу через Україну зацікавлена передусім Словаччина як покупець та Росія як продавець. Крім Словаччини, потенційно інтерес може бути в Угорщині та Австрії. Про те, що окрім Словаччини у транзитному газі зацікавлені ще якісь країни, говорить те, що обсяг можливого транзиту може бути до 14 млрд. кубометрів. При цьому самій Словаччині, за різними оцінками, за рік потрібно лише 2 – 4 млрд кубометрів.

Офіційного підтвердження того, що Угорщина виявляє бажання отримувати газ транзитом через Україну, немає. За словами прем'єр-міністра Петера Сійярто, 2024 року Угорщина закупить у РФ 6,7 млрд кубометрів газу за конкурентною ціною і цілком задоволена контрактом, укладеним 2021 року. Постачання ним йдуть в обхід України. Але якщо з’явиться можливість купувати газ через Україну, навряд чи Будапешт від неї відмовиться.

Серед потенційних покупців російського газу під маркою азербайджанського, на думку експертів, з якими спілкувалося РБК-Україна, може бути і Німеччина, яка раніше отримувала російський газ через Україну та Північний потік.

Українська сторона на сьогоднішній день не відкинула потенційної можливості постачання газу через свою територію, але виставила умови, про які РБК-Україна докладно писала у жовтні.

"Нафтогаз" запропонував Словаччині та Азербайджану замінити транзит реекспортом. Ця схема полягає в тому, що європейські компанії закуповують газ в Азербайджані для зберігання в українських ПСГ із подальшим продажем на європейському ринку. Але при цьому компанії покупці газу мають якимсь чином забезпечити домовленості з РФ щодо безпеки поставок через територію України.

Така пропозиція, за інформацією РБК-Україна, не викликала інтересу в жодної із зацікавлених сторін. Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, посилаючись на свої джерела, близькі до уряду Словаччини, каже, що інтерес Братислави та Баку до теми постачання газу через Україну взагалі практично зник, оскільки вони не хочуть брати на себе ризики при постачанні газу через воюючу країну. “Наразі ці ризики бере на себе Україна та “Газпром”. Але якщо газ закуповуватиметься на східному кордоні (України – ред.), то ці ризики ляжуть на покупців”, – зазначив він у коментарі РБК-Україна. Страховка транзиту у такій ситуації суттєво зросте.

“За моєю інформацією, на тему поставок газу зараз немає нічого нового. Навпаки, питання продовження транзиту, якою б формою він не йшов, ще більше ускладнилося саме через ризики безпеки. Азербайджан до цієї теми охолодів і вже щонайменше 3 місяці не піднімає її взагалі. Немає жодної активності і в Словаччині. Там вважають, що це їм не вигідно, оскільки ризики можуть лягти на їхню компанію”, – сказав Омельченко.

За його інформацією, в ЄС зараз шукають шляхи диверсифікації постачання газу за рахунок LNG, і це питання для них у пріоритеті.

Початок поставок азербайджанського газу, хоч би яким було його походження, ускладнює і останнє рішення Європарламенту щодо Азербайджану. 10 жовтня євродепутати у своїй резолюції засудили ситуацію з правами людини в Азербайджані та закликали ЄС покласти край газовій залежності від Баку.

"Посилаючись на порушення прав людини в Азербайджані, що продовжуються, і побоювання, що збільшення імпорту газу з Азербайджану в ЄС може бути компенсовано імпортом Баку російського газу, депутати Європарламенту закликають покласти край залежності ЄС від експорту газу з Азербайджану", – повідомили в Європарламенті.

Продовження постачання газу через Україну може стимулювати Німеччину порушити питання щодо відновлення роботи “Північного потоку – 2”, вважає Макогон. "А Ви не бачите ризиків, що скоро "азербайджанський" газ може піти і по "Північному потоку – 2"? Одна нитка на 27,5 млрд. кубометрів там робоча. Чому, якщо можна словакам, то німцям не можна?”, – заявив колишній голова ОГТСУ.

Зараз "Північний потік – 2" знаходиться під санкціями США з 2020 року (закон NDAA 2020), але термін їхньої дії закінчується наприкінці 2024 року і поки його не продовжено.

Крім того, на очікуванні домовленостей щодо продовження постачання газу можуть грати і трейдери. Після виходу інформації про близькість підписання газових контрактів із Азербайджаном ціна газу на ринку миттєво знизилася на 7%. І хтось непогано заробив на такому коливанні цін.

Скрін TTF

Не можна виключати, що інформація про досягнення успіхів в обговоренні питання постачання газу до ЄС періодично з'являтиметься до кінця року, коли закінчується транзитний контракт. Але мало ймовірності, що постачання триватимуть в 2025 році, тим більше за стандартним транзитним контрактом.

Швидше за все, якщо згоди буде досягнуто, доведеться використати варіант викупу транзитних потужностей України європейськими компаніями. В цьому випадку Україна будь-якої миті зможе відмовитися надавати транспортні послуги, припинивши виставляти потужності ГТС на конкурс.