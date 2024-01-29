Український талант перейшов у занепалий гранд Німеччини

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

16-річний форвард поповнив лави "кобальтових". Спершу він захищатиме кольори команди U-17 гельзенкірхенців.

Славицький перебрався до "Шальке" з леверкузенського "Байєра". У складі "фармацевтів" українець провів усього півроку. Він не зміг закріпитися в ролі основного нападника "Байєра" в чемпіонаті 17-річних. Славицький провів 14 матчів, у яких забив 1 м'яч.

Основна позиція українського проспекта – центрфорвард. Вихованець школи полтавської "Ворскли" влітку 2022 року опинився в Німеччині. Там він спершу приєднався до команди U-16 дюссельдорфської "Фортуни".

Що відомо про "Шальке"

Заснований у 1904 році клуб, історичний німецький гранд. Прізвиська – "гірники", "кобальтові".

За понад столітню історію гельзенкірхенці завоювали 7 чемпіонських титулів, 5 Кубків Німеччини та Суперкубок країни (2011), здобули Кубок УЄФА 1996/97. Результати "Шальке" погіршилися після 2016 року. За підсумками сезону 2020/21 "кобальтові" вилетіли з Бундесліги, а після миттєвого повернення знову опинилися в другому дивізіоні.

Наразі "Шальке" йде на 15-й сходинці та лише за додатковими показниками опинився над зоною вильоту. Натомість у чемпіонаті 17-річних гельзенкірхенці ділять лідерство з "Байєром" (по 44 очки).