Украинский талант перешел в падший гранд Германии

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

16-летний форвард пополнил ряды "кобальтовых". Сначала он будет защищать цвета команды U-17 гельзенкирхенцев.

Славицкий перебрался в "Шальке" из леверкузенского "Байера". В составе "фармацевтов" украинец провел всего полгода. Он не смог закрепиться в роли основного нападающего "Байера" в чемпионате 17-летних. Славицкий провел 14 матчей, в которых забил 1 мяч.

Основная позиция украинского проспекта – центрфорвард. Воспитанник школы полтавской "Ворсклы" летом 2022 года оказался в Германии. Там он сначала присоединился к команде U-16 дюссельдорфской "Фортуны".

Что известно о "Шальке"

Основанный в 1904 году клуб, исторический немецкий гранд. Прозвища – "горняки", "кобальтовые".

За более чем столетнюю историю гельзенкирхенцы завоевали 7 чемпионских титулов, 5 Кубков Германии и Суперкубок страны (2011), выиграли Кубок УЕФА 1996/97. Результаты "Шальке" ухудшились после 2016 года. По итогам сезона 2020/21 "кобальтовые" вылетели из Бундеслиги, а после мгновенного возвращения снова оказались во втором дивизионе.

В данный момент "Шальке" идет на 15-й строчке и только по дополнительным показателям оказался над зоной вылета. В чемпионате же 17-летних гельзенкирхенцы делят лидерство с "Байером" (по 44 очка).