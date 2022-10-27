Український "Руслан" перевіз з Франції до США супутник SpaceX

Вага вантажу склала 50 тонн, включаючи спеціальний контейнер довжиною 14,6 м, шириною 5,4 м та висотою 4,2 м, розроблений Airbus Defense and Space спеціально для безпечного переміщення цих типів супутників.

Як постійні користувачі цього типу літаків, ми раді знову вітати "Руслан" на ринку перевезень чутливих вантажів, зокрема доставки супутників до різних майданчиків запуску. Ми хотіли б подякувати Airbus Defence And Space за їх довіру до компетентності Bollore Logistics для переміщення критично важливого обладнання ", - зазначив керівник відділу проектів Bollore Logistics Марк Йоран.

Зазначається, що для навантаження та розвантаження контейнера CTH04 використовувався зовнішній кран у поєднанні з бортовим краном та лебідкою Ан-124-100-150, а також спеціальне навантажувальне обладнання, розроблене та виготовлене штатними інженерами ДП "Антонов".