Украинский "Руслан" перевез из Франции в США спутник SpaceX

Вес груза составил 50 тонн, включая специальный контейнер длиной 14,6 м, шириной 5,4 м и высотой 4,2 м, разработанный Airbus Defense and Space специально для безопасного перемещения этих типов спутников.

"Как постоянные пользователи этого типа самолетов, мы рады снова приветствовать "Руслан" на рынке перевозок чувствительных грузов, в частности доставки спутников к различным площадкам запуска. Мы хотели бы поблагодарить Airbus Defence And Space за их доверие к компетентности Bollore Logistics для перемещения критически важного оборудования ", – отметил руководитель отдела проектов Bollore Logistics Марк Йоранн.

Отмечается, что для погрузки и разгрузки контейнера CTH04 использовался наружный кран в сочетании с бортовым краном и лебедкой Ан-124-100-150, а также специальное погрузочное оборудование, разработанное и изготовленное штатными инженерами ГП "Антонов".