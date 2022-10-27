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Український "Руслан" перевіз з Франції до США супутник SpaceX

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Київ, Четвер 27 жовтня 2022 21:28
Український "Руслан" перевіз з Франції до США супутник SpaceX Фото: Літак Ан-124 "Руслан" перевіз із Франції до США супутник SpaceX (facebook.com/AirlinesAntonov)
Автор: Константин Широкун

Авіакомпанія "Авіалінії Антонова" перевезла телекомунікаційний супутник на борту літака Ан-124 "Руслан" з Тулузи, Франція, до стартово-посадкового майданчика NASA у Тітусвіллі, США, для американської аерокосмічної компанії SpaceX.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook "Авіаліній Антонова".

Вага вантажу склала 50 тонн, включаючи спеціальний контейнер довжиною 14,6 м, шириною 5,4 м та висотою 4,2 м, розроблений Airbus Defense and Space спеціально для безпечного переміщення цих типів супутників.

Як постійні користувачі цього типу літаків, ми раді знову вітати "Руслан" на ринку перевезень чутливих вантажів, зокрема доставки супутників до різних майданчиків запуску. Ми хотіли б подякувати Airbus Defence And Space за їх довіру до компетентності Bollore Logistics для переміщення критично важливого обладнання ", - зазначив керівник відділу проектів Bollore Logistics Марк Йоран.

Зазначається, що для навантаження та розвантаження контейнера CTH04 використовувався зовнішній кран у поєднанні з бортовим краном та лебідкою Ан-124-100-150, а також спеціальне навантажувальне обладнання, розроблене та виготовлене штатними інженерами ДП "Антонов".

Український &quot;Руслан&quot; перевіз з Франції до США супутник SpaceX

Нагадаємо, у лютому окупанти обстріляли аеродром "Антонов" у Гостомелі під Києвом, де знаходився літак Ан-225 "Мрія".

Після чого конструктори заявили, що відновити "Мрію", швидше за все, вже не вийде, але частини літака конструктори можуть використовувати для створення нової "Мрії".

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SpaceX АНТК им. Антонова
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