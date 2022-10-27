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Украинский "Руслан" перевез из Франции в США спутник SpaceX

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Киев, Четверг 27 октября 2022 21:28
Украинский "Руслан" перевез из Франции в США спутник SpaceX Фото: Самолет Ан-124 "Руслан" перевез из Франции в США спутник SpaceX (facebook.com/AirlinesAntonov)
Автор: Константин Широкун

Авиакомпания "Авиалинии Антонова" перевезла телекоммуникационный спутник на борту самолета Ан-124 "Руслан" из Тулузы, Франция, к стартово-посадочной площадке NASA в Титусвилле, США, для американской аэрокосмической компании SpaceX.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook "Авиалиний Антонова".

Вес груза составил 50 тонн, включая специальный контейнер длиной 14,6 м, шириной 5,4 м и высотой 4,2 м, разработанный Airbus Defense and Space специально для безопасного перемещения этих типов спутников.

"Как постоянные пользователи этого типа самолетов, мы рады снова приветствовать "Руслан" на рынке перевозок чувствительных грузов, в частности доставки спутников к различным площадкам запуска. Мы хотели бы поблагодарить Airbus Defence And Space за их доверие к компетентности Bollore Logistics для перемещения критически важного оборудования ", – отметил руководитель отдела проектов Bollore Logistics Марк Йоранн.

Отмечается, что для погрузки и разгрузки контейнера CTH04 использовался наружный кран в сочетании с бортовым краном и лебедкой Ан-124-100-150, а также специальное погрузочное оборудование, разработанное и изготовленное штатными инженерами ГП "Антонов".

Украинский &quot;Руслан&quot; перевез из Франции в США спутник SpaceX

Напомним, в феврале оккупанты обстреляли аэродром "Антонов" в Гостомеле под Киевом, где находился самолет Ан-225 "Мрия".

После чего конструкторы заявили, что восстановить "Мрию" скорее всего уже не получится, но части самолета конструкторы могут использовать для создания новой "Мрии".

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SpaceX АНТК им. Антонова
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