Український ринок нових авто знову виріс: які машини купували найчастіше

У жовтні 2023 року українці придбали понад 5,7 тисячі нових легкових автомобілів, що на 83% більше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Укравтопром ".

По відношенню до вересня 2023 споживча активність у цьому сегменті авторинку збільшилася на 0,7%.

Повідомляється, що найбільший попит минулого місяця мали автомобілі Toyota, машин цієї марки було зареєстровано 929 штук. Порівняно з 2022 роком, продаж японського автовиробника в Україні збільшився на 40%.

Другою за популярністю були авто марки Volkswagen, реєстрації автомобілів якої зросли втричі – до 574 одиниць.

Також у п'ятірці лідерів з продажу Skoda з 477 проданими авто, BMW (461 реалізованих машин) та Renault з результатом у 432 авто. Вже котрий місяць автомобілем, що найбільше продається, залишається Renault Duster – 387 реєстрацій.

Загалом із січня по жовтень 2023 року українці придбали та поставили на облік 49,6 тисяч нових легкових авто, що на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року.