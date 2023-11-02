ua en ru
Чт, 02 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинский рынок новых авто снова вырос: какие машины покупали чаще всего

Четверг 02 ноября 2023 04:57
UA EN RU
Украинский рынок новых авто снова вырос: какие машины покупали чаще всего Фото: продажи новых автомобилей в Украине в ноябре составили 5,7 тысячи машин (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В октябре 2023 года украинцы приобрели свыше 5,7 тысячи новых легковых автомобилей, что на 83% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укравтопром".

По отношению к сентябрю 2023 года потребительская активность в этом сегменте авторынка увеличилась на 0,7%.

Сообщается, что наибольшим спросом в прошлом месяце пользовались автомобили Toyota, машин этой марки было зарегистрировано 929 штук. По сравнению с 2022 годом, продажи японского автопроизводителя в Украине увеличилась на 40%.

Второй по популярности были авто марки Volkswagen, регистрации автомобилей которой выросли втрое – до 574 единиц.

Также в пятерке лидеров по продажам Skoda с 477 проданными авто, BMW (461 реализованных машин) и Renault с результатом в 432 авто. Уже который месяц самым продаваемым автомобилем остается Renault Duster – 387 регистраций.

Всего с января по октябрь 2023 года украинцы приобрели и поставили на учет 49,6 тысяч новых легковых авто, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что ранее РБК-Украина рассказывало про пять новых кроссоверов, которые появились на рынке Украины в 2023 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Renault Skoda Toyota Motor Corp Автомобильный рынок
NEWS
Залужный выступил за расширение мобилизации в Украине
Залужный выступил за расширение мобилизации в Украине
DAILY
Авдеевка любой ценой? Зачем россиянам этот город и что происходит в Херсонской области
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Авдеевка любой ценой? Зачем россиянам этот город и что происходит в Херсонской области