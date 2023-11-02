Украинский рынок новых авто снова вырос: какие машины покупали чаще всего

В октябре 2023 года украинцы приобрели свыше 5,7 тысячи новых легковых автомобилей, что на 83% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Укравтопром ".

По отношению к сентябрю 2023 года потребительская активность в этом сегменте авторынка увеличилась на 0,7%.

Сообщается, что наибольшим спросом в прошлом месяце пользовались автомобили Toyota, машин этой марки было зарегистрировано 929 штук. По сравнению с 2022 годом, продажи японского автопроизводителя в Украине увеличилась на 40%.

Второй по популярности были авто марки Volkswagen, регистрации автомобилей которой выросли втрое – до 574 единиц.

Также в пятерке лидеров по продажам Skoda с 477 проданными авто, BMW (461 реализованных машин) и Renault с результатом в 432 авто. Уже который месяц самым продаваемым автомобилем остается Renault Duster – 387 регистраций.

Всего с января по октябрь 2023 года украинцы приобрели и поставили на учет 49,6 тысяч новых легковых авто, что на 60% больше, чем за аналогичный период прошлого года.