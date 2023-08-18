Український ренесанс. Форвард збірної оформив хет-трик у єврокубках: відео

Нападник національної команди України Роман Яремчук у складі бельгійського "Брюгге" став творцем розгрому ісландського "Акурейрі" в матчі-відповіді 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій 2023/24.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Ліга конференцій, 3-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

"Акурейрі" – "Брюгге" – 1:5 (перший матч – 1:5)

Голи: Петерсен, 59 – Боята, 7, Скурас, 45+3, Яремчук, 57, 65, 75

Вилучення: Едмундссон, 90+2 (А, друга жовта картка)

Брюггинці забили двічі до перерви. Спершу Боята вчасно опинився на добиванні після верхової боротьби в штрафному господарів. А в доданий арбітром час Скурас класним пострілом із меж карної зони поклав м'яч під дальню стійку.

Українець узявся до справи в другому таймі. Яремчук зумів забити тричі всього за 18 хвилин. Спершу він із лінії воротарського замкнув передачу Оньєдіки. Далі перетворив невдалий пас оборонця назад у гол. А на десерт реалізував вихід віч-на-віч із кіпером.

Ліга конференцій цьогоріч поки залишається улюбленим турніром форварда. Яремчук оформив у третьому за рангом єврокубку 4 м'ячі в двох матчах. Натомість у Лізі Жупіле українець поки не забивав (2 поєдинки). У попередньому сезоні він оформив лише 2 голи за 27 матчів.

Другий розгром "Акурейрі" вивів "Брюгге" до плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Там суперником бельгійського гранда стане іспанська "Осасуна". Матчі заплановані на 24 серпня і 31 серпня.