Украинский ренессанс. Форвард сборной оформил хет-трик в еврокубках: видео

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Лига конференций, 3-й квалификационный раунд, ответные матчи

"Акурейри" – "Брюгге" – 1:5 (первый матч – 1:5)

Голы: Петерсен, 59 – Боята, 7, Скурас, 45+3, Яремчук, 57, 65, 75

Удаление: Эдмундссон, 90+2 (А, вторая желтая карточка)

Брюггинцы забили дважды до перерыва. Сначала Бойата вовремя оказался на добивании после верховой борьбы в штрафной хозяев. А в добавленное арбитром время Скурас классным выстрелом из пределов штрафной уложил мяч под дальнюю штангу.

Украинец взялся за дело во втором тайме. Яремчук сумел забить трижды всего за 18 минут. Сначала он с линии вратарской замкнул передачу Оньедики. Далее превратил неудачный пас защитника назад в гол. А на десерт реализовал выход один на один с кипером.

Лига конференций пока остается любимым турниром форварда. Яремчук оформил в третьем по рангу еврокубка 4 мяча в двух матчах. В свою очередь в Лиге Жупиле украинец пока не забивал (2 поединка). В предыдущем сезоне он оформил всего 2 гола за 27 матчей.

Второй разгром "Акурейри" вывел "Брюгге" в плей-офф квалификации Лиги конференций. Там соперником бельгийского гранда станет испанская "Осасуна". Матчи запланированы на 24 августа и 31 августа.