Британці пишуть, що попри фактичний відхід Штатів від військової допомоги та певну європейську пасивність і зволікання, Україна з користю використовує всю надану їй допомогу. Внутрішнє виробництво зараз задовольняє до 50% військових потреб України.

Вже зараз Україна випереджає ЄС у виробництві багатьох видів озброєння. Виробництво українських гаубиць "Богдана" зараз становить 20 одиниць на місяць, що перевищує виробництво французьких "Цезарів", і може подвоїтися за умови додаткового фінансування з боку Євроюзу. Виробництво дронів швидко зростає: 2025 року планується випустити 5 млн невеликих FPV-дронів, а також 30 тисяч дронів дальнього радіусу дії та 3 тисячі крилатих ракет.

Крім того, як пише The Telegraph, деяке нове українське обладнання насправді краще за іноземне, оскільки воно більш точно адаптоване до специфічних потреб бойових дій. Українська система РЕБ Lima перевершує російські та західні технології в глушінні російських планерних бомб.

Видання приходить до висновку, що Україна має технічну досконалість, промисловий потенціал і тактичну уяву, щоб створити власну потужну оборону. За багатьма показниками українська армія є не тільки найбільшою, але й найкраще оснащеною на європейському континенті, за винятком Росії.