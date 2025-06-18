Британцы пишут, что несмотря на фактический отход Штатов от военной помощи и определенную европейскую пассивность и промедление, Украина с пользой использует всю предоставленную ей помощь. Внутреннее производство сейчас удовлетворяет до 50% военных потребностей Украины.

Уже сейчас Украина опережает ЕС в производстве многих видов вооружения. Производство украинских гаубиц "Богдана" сейчас составляет 20 единиц в месяц, что превышает производство французских "Цезарей", и может удвоиться при условии дополнительного финансирования со стороны Евросоюза. Производство дронов быстро растет: В 2025 году планируется выпустить 5 млн небольших FPV-дронов, а также 30 тысяч дронов дальнего радиуса действия и 3 тысячи крылатых ракет.

Кроме того, как пишет The Telegraph, некоторое новое украинское оборудование на самом деле лучше иностранного, поскольку оно более точно адаптировано к специфическим потребностям боевых действий. Украинская система РЭБ Lima превосходит российские и западные технологии в глушении российских планерных бомб.

Издание приходит к выводу, что Украина имеет техническое совершенство, промышленный потенциал и тактическое воображение, чтобы создать собственную мощную оборону. По многим показателям украинская армия является не только самой большой, но и лучше всего оснащенной на европейском континенте, за исключением России.