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Український ОПК щомісяця виробляє по 8 САУ "Богдана", - NYT

Фото: кількість виробництва САУ Богдана збільшилось (flickr.com)
Автор: Ярослава Борзова

Виробництво українських САУ "Богдана" виросло до 8 одиниць на місяць. Раніше ця кількість сягала 6 одиниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

Раніше президент України Володимир Зеленський на черговому засіданні військового селектору у грудні минулого року повідомляв про збільшення виробництва САУ "Богдана" до 6 одиниць.

Втім, як зазначають джерела NYT, тепер виробництво українських САУ "Богдана" виросло до 8 одиниць на місяць.

"Зараз українська збройова промисловість будує вісім самохідних артилерійських систем "Богдана" щомісяця, і хоча офіційні особи не кажуть, скільки їх було зроблено загалом, збільшення обсягів виробництва сигналізує про потенційний "бум" у вітчизняному виробництві озброєнь", - йдеться в повідомленні.

Також у виданні стверджують, що українські оборонні підприємства в 3 рази збільшили виробництво бронетехніки та в 4 рази збільшили виробництво протитанкових ракет.

САУ "Богдана"

"Богдана" - українська колісна 155-мм самохідна артилерійська установка. Розробка розпочата щонайменше з 2018 року. Стала першою українською САУ, що розроблена під стандартний для країн НАТО калібр 155 мм.

У 2022 році гаубиця отримала бойове хрещення у битві за окупований на той час росіянами острів Зміїний. Цього року офіційно прийнята на озброєння ЗСУ.

З відкритих джерел відомо, що на озброєнні українських військ їх лише сім штук, і то разом із несерійними зразками.

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