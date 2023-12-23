Український морський коридор став ключовим транспортним проривом 2023 року, - ЦТС

"З моменту запуску маршруту порти Великої Одеси прийняли під завантаження 337 суден і ще 79 готуються прийняти найближчим часом. Транспортується не лише продукція АПК, але і гірничо-металургійного комплексу, а також інша номенклатура. Частина суден доставляє імпортні вантажі. Цей результат, без перебільшення, можна назвати ключовим успіхом в транспортній галузі у році, що минає. Завдячувати за це потрібно ЗСУ, ГУР, керівництву Мінвідновлення та українським дипломатам, які виконали складну "домашню роботу", аби новий коридор запрацював", - вказують аналітики.

Водночас, Україна та її партнери прагнуть зробити експортний коридор більш безпечним. Йдеться як про усунення загрози з боку флоту, ракетних військ та авіації країни-агресора, так і про розмінування, пише ЦТС.

"Наприкінці листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що Одеський регіон буде захищений додатковими системами ППО. Запит на цю зброю спрямували до міжнародних партнерів, і він уже погоджений. Крім того, Румунія, Болгарія та Туреччина мають намір спільно розміновувати Чорне море, а Британія - передасть Україні два тральники, які допоможуть захистити життя на морі та відкрити важливі експортні маршрути", - наголосили в виданні.

Крім того, Велика Британія разом з Норвегією очолять нову коаліцію з посилення можливостей українського флоту. Коаліція зосередиться на довгостроковій підтримці з боку Великої Британії, Норвегії та інших союзників, щоб допомогти Україні зміцнити флот та зробити його більш сумісним із західними союзниками та членами НАТО. Учасники коаліції надаватимуть Україні кораблі, техніку, здійснюватимуть підготовку катерного складу морської та річкової флотилій ВМС, морської піхоти, ППО, протимінних підрозділів та інше.

"Море - це велика дорога і воно має бути рівним для всіх, саме тому ми маємо захистити його та стати настільки потужним флотом, щоб у рф більше ніколи не виникло бажання захопити його", - заявив командувач ВМС ЗС України Олексій Неїжпапа, коментуючи створення коаліції.

Водночас, досі не вирішеним є питання морського страхування, тому ставки страхування досі лишаються на високому рівні. У держбюджеті-2023 на створення страхового фонду було виділено 20 млрд грн ($547 млн), проте ці кошти так не використали.

Як відомо, у бюджеті на наступний рік розмір страхового фонду було скорочено у 10 разів - до 2 млрд грн (коштом резервного фонду держбюджету).