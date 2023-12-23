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Украинский морской коридор стал ключевым транспортным прорывом 2023 года, - ЦТС

Фото: украинский морской коридор стал ключевым транспортным прорывом 2023 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Полномасштабному российскому вторжению в феврале 2022 года предшествовало блокирование украинских морских портов со стороны россиян. Открытие портов для экспорта всех видов продукции является ключевым прорывом уходящего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику Центра транспортных стратегий.

"С момента запуска маршрута порты Большой Одессы приняли под загрузку 337 судов и еще 79 готовятся принять в ближайшее время. Транспортируется не только продукция АПК, но и горно-металлургического комплекса, а также другая номенклатура. Часть судов доставляет импортные грузы. Этот результат без преувеличения, можно назвать ключевым успехом в уходящей транспортной отрасли.Благодаря за это нужно ВСУ, ГУР, руководству Минвосстановления и украинским дипломатам, которые выполнили сложную "домашнюю работу", чтобы новый коридор заработал", - указывают аналитики.

В то же время Украина и ее партнеры стремятся сделать экспортный коридор более безопасным. Речь идет как об устранении угрозы со стороны флота, ракетных войск и авиации страны-агрессора, так и об разминировании, пишет ЦТС.

"В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Одесский регион будет защищен дополнительными системами ПВО. Запрос на это оружие направили к международным партнерам, и он уже согласован. Кроме того, Румыния, Болгария и Турция намерены совместно разминировать Черное море, а Британия - передаст Украине два тральника, которые помогут защитить жизнь на море и открыть важные экспортные маршруты", - отметили в издании.

Кроме того, Великобритания вместе с Норвегией возглавят новую коалицию по усилению возможностей украинского флота. Коалиция сосредоточится на долгосрочной поддержке Великобритании, Норвегии и других союзников, чтобы помочь Украине укрепить флот и сделать его более совместимым с западными союзниками и членами НАТО. Участники коалиции будут предоставлять Украине корабли, технику, подготовку катерного состава морской и речной флотилий ВМС, морской пехоты, ПВО, противоминных подразделений и другое.

"Море - это большая дорога и оно должно быть ровным для всех, именно поэтому мы должны защитить его и стать настолько мощным флотом, чтобы в России больше никогда не возникло желания захватить его", - заявил командующий ВМС ВС Украины Алексей Неижпапа, комментируя создание коалиции.

В то же время, до сих пор не решен вопрос морского страхования, поэтому ставки страхования до сих пор остаются на высоком уровне. В госбюджете-2023 на создание страхового фонда было выделено 20 млрд. грн. ($547 млн.), однако эти средства так не использовали.

Как известно, в бюджете на следующий год размер страхового фонда был сокращен в 10 раз - до 2 млрд грн (ценой резервного фонда госбюджета).

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