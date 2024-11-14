Український модуль "Пернач" допустили до використання в Силах оборони

Модуль "Пернач" оснащений туреллю з кулеметом калібру 7.62 мм, а також блоком системи управління, який включає акумулятор та камеру.

Оператор керує модулем із захищеного укриття за допомогою пульта і FPV-окулярів, на які передається зображення з відеокамери.

"Пернач"

"Пернач" - це сучасний український зразок озброєння, який представляє собою дистанційно-керований бойовий модуль. Цей модуль призначений для встановлення на різноманітну бронетехніку, а також на стаціонарні об'єкти, забезпечуючи їм додаткові вогневі можливості.

"Пернач" має високий рівень модульності, що дозволяє конфігурувати його під різні завдання та типи носіїв. Це означає, що модуль може бути оснащений різними видами озброєння, системами наведення та іншими компонентами залежно від конкретних потреб.

Модуль може бути оснащений різноманітним озброєнням, включаючи автоматичні гранатомети, протитанкові ракетні комплекси, кулемети та інші види стрілецької зброї. Це робить його універсальним засобом для ураження як наземних, так і повітряних цілей.

"Пернач" обладнаний сучасними системами наведення, які забезпечують високу точність стрільби вдень і вночі, за будь-яких погодних умов. Це дозволяє ефективно вражати цілі на значних відстанях.