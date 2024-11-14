Украинский модуль "Пернач" был допущен к использованию в Силах обороны

Модуль "Пернач" оснащен турелью с пулеметом калибра 7.62 мм, а также блоком системы управления, который включает аккумулятор и камеру.

Оператор управляет модулем из защищенного укрытия с помощью пульта и FPV-очков, на которые передается изображение с видеокамеры.

"Пернач"

"Пернач" - это современный украинский образец вооружения, который представляет собой дистанционно-управляемый боевой модуль. Этот модуль предназначен для установки на разнообразную бронетехнику, а также на стационарные объекты, обеспечивая им дополнительные огневые возможности.

"Пернач" имеет высокий уровень модульности, что позволяет конфигурировать его под различные задачи и типы носителей. Это означает, что модуль может быть оснащен различными видами вооружения, системами наведения и другими компонентами в зависимости от конкретных потребностей.

Модуль может быть оснащен разнообразным вооружением, включая автоматические гранатометы, противотанковые ракетные комплексы, пулеметы и другие виды стрелкового оружия. Это делает его универсальным средством для поражения как наземных, так и воздушных целей.

"Пернач" оборудован современными системами наведения, которые обеспечивают высокую точность стрельбы днем и ночью, при любых погодных условиях. Это позволяет эффективно поражать цели на значительных расстояниях.