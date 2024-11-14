Украинский модуль "Пернач" был допущен к использованию в Силах обороны

Министерство обороны Украины утвердило и кодифицировало дистанционно-управляемый боевой модуль "Пернач" отечественного производства для использования в подразделениях Сил обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Модуль "Пернач" оснащен турелью с пулеметом калибра 7.62 мм, а также блоком системы управления, который включает аккумулятор и камеру.
Оператор управляет модулем из защищенного укрытия с помощью пульта и FPV-очков, на которые передается изображение с видеокамеры.
"Пернач" - это современный украинский образец вооружения, который представляет собой дистанционно-управляемый боевой модуль. Этот модуль предназначен для установки на разнообразную бронетехнику, а также на стационарные объекты, обеспечивая им дополнительные огневые возможности.
"Пернач" имеет высокий уровень модульности, что позволяет конфигурировать его под различные задачи и типы носителей. Это означает, что модуль может быть оснащен различными видами вооружения, системами наведения и другими компонентами в зависимости от конкретных потребностей.
Модуль может быть оснащен разнообразным вооружением, включая автоматические гранатометы, противотанковые ракетные комплексы, пулеметы и другие виды стрелкового оружия. Это делает его универсальным средством для поражения как наземных, так и воздушных целей.
"Пернач" оборудован современными системами наведения, которые обеспечивают высокую точность стрельбы днем и ночью, при любых погодных условиях. Это позволяет эффективно поражать цели на значительных расстояниях.
Украинские военные уже провели десятки сделок с атаками на объекты на территории России, часто используя дроны украинского производства. По словам руководителя ГУР Минобороны Кирилла Буданова, украинские дроны способны поражать цели на расстоянии до 1800 км.
В августе президент Владимир Зеленский объявил о первом успешном применении отечественной ракеты-дрона "Паляница". Он также отметил, что Украина занимается разработкой собственных баллистических ракет. Больше о секретных разработках украинского оружия читайте в нашем материале.
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