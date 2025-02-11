Украинский легионер вернулся в топ-чемпионат после полугодового простоя

Бывший полузащитник сборной Украины и донецкого "Шахтера" Виктор Коваленко стал игроком клуба итальянской Серии А - "Эмполи". Он заключил соглашение с новой командой, как свободный агент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба .

Коваленко более полугода оставался вне большого футбола, после того как в августе 2024-го с ним разорвал контракт другой итальянский клуб - "Аталанта".

За "бергамасков" украинец провел лишь одну игру, однако активно раздавался клубом по арендам. Именно как арендованный футболист он провел сезон-2023/24 в "Эмполи". А теперь вернулся в ряды "синих" уже с полноценным контрактом.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона с возможностью пролонгации. "Эмполи", который балансирует на грани вылета из элитного дивизиона (17-е место в таблице среди 20-ти команд) активно ищет варианты усиления состава, в частности на рынке свободных игроков.

Кто такой Виктор Коваленко

28-летний уроженец Херсона, воспитанник академии донецкого "Шахтера". В свое время считался одним из самых талантливых и перспективных украинских футболистов.

В 18-летнем возрасте был включен в заявку "Шахтера" на участие в Лиге чемпионов (сезон-2014/15). Дебютировал за "горняков" в октябре 2014 года, в кубковой встрече против "Полтавы". Первый матч в УПЛ сыграл в феврале 2015-го.

В рядах "Шахтера" находился до 2021 года. За это время по четыре раза становился чемпионом и обладателем Кубка Украины. Еще дважды побеждал в Суперкубке.

В феврале 2021-го за 600 тысяч евро перешел в "Аталанту". Но в Италии играл за другие клубы ("Специю" и "Эмполи") на правах аренды. Соглашение с "Аталантой" было рассчитано до июня 2025-го, однако клуб расторг контракт в августе 2024-го. С тех пор игрок находился в статусе свободного агента.

Коваленко провел 33 матча в составе национальной сборной Украины. Был основным на Евро-2016, где выходил на поле во всех трех поединках "сине-желтых". Последний матч провел в марте 2021 года в отборе к ЧМ-2022 против Финляндии. Последний вызов в национальную команду получал в ноябре 2021-го. По версии портала Transfermarkt сейчас цена футболиста составляет 1,2 миллиона евро.