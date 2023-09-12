Український концерн "Антонов" перейшов із вантажних літаків на дрони, - Reuters

Як зазначається в публікації, дрони, виготовлені та адаптовані в Україні, відіграють важливу роль у війні. Плани "Антонова" відповідають прагненню України стати глобальним центром дронів, чому сприяють інвестиції в сектор, який різко зріс з початку 2022 року.

Новий центр безпілотних літальних апаратів "Антонова" було відкрито "з метою розширення можливостей виробництва безпілотних систем та надання підтримки приватним виробникам безпілотних систем з погляду досвіду та послуг", йдеться у презентації "Укроборонпрому", який займається оборонним сектором України. Документ був представлений урядовцям у Вашингтоні у червні.

"Антонов" не відповів на запити про коментарі щодо центру та планів розширення сектора безпілотників. Представник "Укроборонпрому" відмовився від коментарів, пославшись на міркування безпеки.

Виробництво дронів тепер може підтримати застарілі радянські аерокосмічні компанії, такі як "Антонов", які втратили великого клієнта на Росії та зазнали значної шкоди від російських атак.

У рамках "Укроборонпрому" "Антонов" у минулому проектував та виробляв безпілотники, у тому числі модель "Горлиця", але вантажні літаки вже давно є його основним напрямком діяльності. Внаслідок удару на початку війни було знищено Ан-225 "Мрія", найбільший на той час вантажний літак у світі, завдяки якому знаменитий "Антонов".

Диверсифікація виробництва

Хоча виробництво вантажних літаків продовжуватиметься, новий центр безпілотних літальних апаратів тепер може краще задовольняти військові потреби України та дати інженерам "Антонова" більше роботи, повідомило Reuters анонімне джерело, знайоме з планами "Антонова". Він відмовився назвати своє ім'я, оскільки плани "Антонова" щодо безпілотників ще не відомі широкому загалу.

Досвід "Антонова" в галузі вантажних літаків також може бути застосований до безпілотників дальньої дії, додало джерело, що дасть Збройним силам України можливість завдавати ударів углиб території Росії.

Київ не бере на себе відповідальності удари на російську територію, але експерти та західні чиновники кажуть, що він стоїть за посиленням вторгнень дронів.

Новий центр "Антонов" пропонує послуги, що включають експериментальні аеродинамічні дослідження, створення повнофункціональних тренажерів для навчання операторів безпілотних літальних апаратів (БПЛА) та розробку стандартів компонентів, йдеться у презентації, де перераховано 26 функцій.

Тестування у реальному часі

Київ використовував повітряні дрони для атак на аеродроми та російські війська, а також водні дрони проти кораблів та мостів. Він також є полігоном для випробувань інновацій у сфері безпілотних літальних апаратів від світових постачальників оборонної продукції.

Україна в основному залежала від іноземних БПЛА після того, як Росія розпочала вторгнення 24 лютого 2022 року, але тепер здатна виробляти значну кількість різних типів дронів завдяки інтенсивній підтримці нових виробників.

Співвідношення вітчизняних та зарубіжних безпілотників в арсеналі України оцінити складно через велику кількість використовуваних систем, їх різке виснаження та таємність воєнного часу.

Згідно з недавніми заявами високопосадовців, в Україні є близько 200 виробників дронів, а її збройні сили підписали контракти на постачання 30 нових моделей дронів вітчизняного виробництва.

Однак більшість з них - це стартапи, засновані після вторгнення і діючі в невеликих масштабах, які часто не мають виробничих потужностей та галузевої підтримки, необхідних для того, щоб стати значними гравцями.

Українські чиновники заявили, що хочуть отримати вигоду зі своїх інженерних талантів для розвитку повоєнної економіки. Це включатиме створення робочих місць у промисловості дронов.

Невеликий український виробник дронів, який цього року відвідало агентство Reuters, наймає колишніх інженерів "Антонова" для виробництва дронів далекої дії.

Реструктуризація "Укроборонпрому"

Презентація співпала з реструктуризацією "Укроборонпрому", спрямованою на залучення більшої кількості клієнтів та посилення ролі України у міжнародному оборонному секторі.

"Оборонний сектор дуже скоро стане номером один в Україні", - заявив Reuters міністр стратегічних галузей України Олександр Камишин, додавши, що дрони є важливою частиною інвестицій у аерокосмічну галузь.

"Ми маємо зосередитися на виробництві більшої кількості зброї та боєприпасів на місцевому рівні", - додав він.

У ширшому сенсі Україна хоче більше інвестувати в ремонт та будівництво літаків, причому Камишин каже, що такі гіганти, як "Антонов" та інші, ймовірно, "зростатимуть тільки".

Однак у презентації також говорилося, що "Укроборонпром" має намір продати близько 50% своїх активів, які він назвав "неефективно використовуваними та не пов'язаними з виробництвом".