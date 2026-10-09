Український контрнаступ потрібен, щоб у Путіна був стимул для переговорів, - сенатор

Контрнаступ України є невіддільною частиною оборони країни. Тільки удари у відповідь змусять Кремль сісти за стіл переговорів.

Про це заявив конгресмен-республіканець Кевін Крамер на брифінгу з журналістами, повідомляє кореспондент РБК-Україна .

За словами американського політика, контрнаступальні дії мають бути невіддільною частиною загального плану оборони України.

"Я, безумовно, вважаю, що контрнаступ має бути частиною загального плану дій... Але перенесення бойових дій на територію противника - це теж частина оборони", - підкреслив Крамер.

Він додав, що США та союзники точно не звинувачують Україну за такі контрзаходи.

Конгресмен наголосив, що стратегія російського диктатора Володимира Путіна полягає у фактичній капітуляції України, а не в досягненні справедливого миру. Тому захисникам необхідно надавати більше озброєння для ефективних дій.

"Ми повинні бути здатними завдавати ударів у відповідь і переносити боротьбу на територію противника. Інакше в нього не буде стимулу сідати за стіл переговорів", - підсумував конгресмен.