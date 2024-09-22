Український боксер здолав важчого на 35 кг суперника

Українець Віктор Вихрист переміг боснійського велетня Мірко Тінтора в рамках боксерського шоу в німецькому Гамбурзі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LuckyPunch.
На церемонії зважування перед боєм балканець виявився важчим майже на 35 кг. Як наслідок, вітчизняний важковаговик контролював ситуацію увесь поєдинок, але збити опонента з ніг так і не зумів.
Результатом стала впевнена перемога одноголосним рішенням суддів. Утім, обійшлося без нокауту. Такий підсумок Тінтор може занести в актив, адже, незважаючи на габарити, до зустрічі з Вихристом програв 9 боїв. Зокрема, вісім із них – достроково.
Вихрист виграв другий поєдинок поспіль і 13-й загалом на профі-рингу. Раніше цьогоріч українець здобув перемогу над аргентинцем Маркосом Антоніо Аумадою. Бій завершився технічним нокаутом у 4-му раунді.
До цього 32-річний боксер зазнав єдиної поразки у професіональній кар’єрі. У лютому 2023 року він поступився кубинцю Леніє Перо, втративши шанс завоювати свій перший пояс – WBA Fedelatin.
Український боксер надважкої вагової категорії. Виступаючи серед аматорів, чотири рази вигравав титул чемпіона України, також перемагав на чемпіонаті Європи (2017 рік) та Європейських іграх (2019).
Після поразки у фіналі ЧУ-2019, яка закрила йому шлях на Олімпійські ігри у Токіо, перейшов у профі. На цьому рівні провів 14 поєдинків, у 13-ти з яких переміг (8 нокаутів) та зазнав однієї поразки.
Раніше стало відомо, що найкращий український боксер у напівсередній вазі проведе бій за чемпіонський титул.
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