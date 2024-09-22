Украинский боксер одолел тяжелее на 35 кг соперника

На церемонии взвешивания перед боем балканец оказался тяжелее почти на 35 кг. Как следствие, отечественный тяжеловес контролировал ситуацию весь поединок, но сбить оппонента с ног так и не сумел.

Итогом стала уверенная победа единогласным решением судей. Впрочем, обошлось без нокаута. Такой итог Тинтор может занести в актив, ведь несмотря на габариты, до встречи с Выхристом проиграл 9 боев. В частности, восемь из них – досрочно.

Выхрист выиграл второй поединок подряд и 13 в целом на профи-ринге. Ранее в этом году украинец одержал победу над аргентинцем Маркосом Антонио Аумадой. Бой завершился техническим нокаутом в 4-м раунде.

До этого 32-летний боксер потерпел единственное поражение в профессиональной карьере. В феврале 2023 года он уступил кубинцу Лению Перо, упустив шанс завоевать свой первый пояс – WBA Fedelatin.

Кто такой Виктор Выхрист

Украинский боксер сверхтяжелой весовой категории. Выступая среди любителей, четырежды выигрывал титул чемпиона Украины, также побеждал на чемпионате Европы (2017 год) и Европейских играх (2019).

После поражения в финале ЧУ-2019, закрывшего ему путь на Олимпийские игры в Токио, перешел в профи. На этом уровне провел 14 поединков, в 13-ти из которых победил (8 нокаутов) и потерпел одно поражение.