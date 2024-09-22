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Украинский боксер одолел тяжелее на 35 кг соперника

Фото: Виктор Выхрист (instagram.com/viktor_faust_vykhryst)
Автор: Андрей Костенко

Украинец Виктор Выхрист победил боснийского великана Мирко Тинтора в рамках боксерского шоу в немецком Гамбурге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LuckyPunch.

На церемонии взвешивания перед боем балканец оказался тяжелее почти на 35 кг. Как следствие, отечественный тяжеловес контролировал ситуацию весь поединок, но сбить оппонента с ног так и не сумел.

Итогом стала уверенная победа единогласным решением судей. Впрочем, обошлось без нокаута. Такой итог Тинтор может занести в актив, ведь несмотря на габариты, до встречи с Выхристом проиграл 9 боев. В частности, восемь из них – досрочно.

Выхрист выиграл второй поединок подряд и 13 в целом на профи-ринге. Ранее в этом году украинец одержал победу над аргентинцем Маркосом Антонио Аумадой. Бой завершился техническим нокаутом в 4-м раунде.

До этого 32-летний боксер потерпел единственное поражение в профессиональной карьере. В феврале 2023 года он уступил кубинцу Лению Перо, упустив шанс завоевать свой первый пояс – WBA Fedelatin.

Кто такой Виктор Выхрист

Украинский боксер сверхтяжелой весовой категории. Выступая среди любителей, четырежды выигрывал титул чемпиона Украины, также побеждал на чемпионате Европы (2017 год) и Европейских играх (2019).

После поражения в финале ЧУ-2019, закрывшего ему путь на Олимпийские игры в Токио, перешел в профи. На этом уровне провел 14 поединков, в 13-ти из которых победил (8 нокаутов) и потерпел одно поражение.

Ранее стало известно, что лучший украинский боксер в полусреднем весе проведет бой за чемпионский титул.

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