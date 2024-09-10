ua en ru
Вт, 10 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Український гранд зірвав старт Ліги чемпіонів: що трапилося

Дніпро, Вівторок 10 вересня 2024 15:06
UA EN RU
Український гранд зірвав старт Ліги чемпіонів: що трапилося Фото: "Титани" додали зайвої мороки функціонерам (facebook.com/prometeysc)
Автор: Антон Федорців

Європейська конфедерація волейболу вимушено перенесла початок сезону 2024/25 Ліги чемпіонів через становище чемпіона України – дніпровського "Прометея".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Вітчизняний гранд припинив існування в міжсезоння. Як наслідок, попередній раунд головного єврокубка довелося скасувати, а старт змагань перенести на тиждень.

10 вересня "Прометей" повинен був розпочати турнір разом із кіпрською "Омонією" і латвійським "Єкабпілсом". Утім, тепер обидва колективи вийшли в наступний етап змагань без боротьби. "Титанам" же випала роль єдиної команди, що повинна була вилетіти.

Тепер на європейській арені Україна матиме трьох представників. Городоцький "Епіцентр-Подоляни", житомирські "Житичі-Полісся" та "Решетилівка" змагатимуться в Кубку виклику. Тріо вітчизняних колективів розпочне виступи з 1/32 фіналу 8-10 жовтня. Зокрема, "Епіцентр-Подоляни" зустрінеться з естонським "Пярну", "Житичі-Полісся" протистоятимуть естонському "Бігбанку", а "Решетилівка" гратиме проти фарерського "Клаксвіка".

У серпні власник мультиспортивного клубу "Прометей" Володимир Дубинський оголосив про припинення існування жіночої та чоловічої волейбольних команд. Окрім того, він склав повноваження віце-президента профільної федерації та президента Професіональної волейбольної ліги України. Причина – обшуки в клубному офісі та в помешканні інвестора.

До слова, раніше керманич збірної України Лосано очолив "Чарні" в ролі тренера-координатора.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ліга чемпіонів Волейбол
NEWS
Гроші на армію, важка зима та робота з партнерами. Головне з прес-конференції Шмигаля
Гроші на армію, важка зима та робота з партнерами. Головне з прес-конференції Шмигаля
DAILY
Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Криза минула? Що відбувається у боях за Покровськ і чи дійсно Росія сповільнила наступ