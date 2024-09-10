Український гранд зірвав старт Ліги чемпіонів: що трапилося

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру .

Вітчизняний гранд припинив існування в міжсезоння. Як наслідок, попередній раунд головного єврокубка довелося скасувати, а старт змагань перенести на тиждень.

10 вересня "Прометей" повинен був розпочати турнір разом із кіпрською "Омонією" і латвійським "Єкабпілсом". Утім, тепер обидва колективи вийшли в наступний етап змагань без боротьби. "Титанам" же випала роль єдиної команди, що повинна була вилетіти.

Тепер на європейській арені Україна матиме трьох представників. Городоцький "Епіцентр-Подоляни", житомирські "Житичі-Полісся" та "Решетилівка" змагатимуться в Кубку виклику. Тріо вітчизняних колективів розпочне виступи з 1/32 фіналу 8-10 жовтня. Зокрема, "Епіцентр-Подоляни" зустрінеться з естонським "Пярну", "Житичі-Полісся" протистоятимуть естонському "Бігбанку", а "Решетилівка" гратиме проти фарерського "Клаксвіка".

У серпні власник мультиспортивного клубу "Прометей" Володимир Дубинський оголосив про припинення існування жіночої та чоловічої волейбольних команд. Окрім того, він склав повноваження віце-президента профільної федерації та президента Професіональної волейбольної ліги України. Причина – обшуки в клубному офісі та в помешканні інвестора.