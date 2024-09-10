Украинский гранд сорвал старт Лиги чемпионов: что произошло

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Отечественный гранд прекратил существование в межсезонье. Как следствие, предварительный раунд главного еврокубка пришлось упразднить, а старт соревнований перенести на неделю.

10 сентября "Прометей" должен был начать турнир вместе с кипрской "Омонией" и латвийским "Екабпилсом". Впрочем, теперь оба коллектива вышли в следующий этап соревнований без борьбы. "Титанам" же выпала роль единственной вылетевшей команды.

Теперь на европейской арене Украина будет иметь трех представителей. Городоцкий "Эпицентр-Подоляны", житомирские "Житичи-Полесье" и "Решетиловка" сразятся в Кубке вызова. Трио отечественных коллективов начнет выступления с 1/32 финала 8-10 октября. В частности, "Эпицентр-Подоляны" встретится с эстонским "Пярну", "Житичи-Полесье" будут противостоять эстонскому "Бигбанку", а "Решетиловка" сыграет против фарерского "Клаксвика".

В августе владелец мультиспортивного клуба "Прометей" Владимир Дубинский объявил о прекращении существования женской и мужской волейбольных команд. Кроме того, он сдал полномочия вице-президента профильной федерации и президента Профессиональной волейбольной лиги Украины. Причина – обыски в клубном офисе и в доме инвестора.