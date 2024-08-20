Тренер волейбольної збірної України знайшов додаткову роботу

Керманич національної команди України з волейболу Рауль Лосано підшукав місце праці на клубному рівні. Він тренуватиме клуб "Чарні" з польського Радома.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Федерації волейболу України.

68-річний аргентинець вирішив стати сумісником. Він став тренером-координатором колективу 2-го дивізіону Польщі.

Лосано вдруге опинився в таборі "Чарних". У сезоні 2015/16 він працював головним тренером команди. Під його керівництвом колектив із Мазовії тоді фінішував шостим у Плюс Лізі.

Минулий сезон "Чарні" завершили на останній сходинці елітного дивізіону. Радомці здобули лише 7 перемог за 30 турів регулярної першості. Натомість Лосано в квітні очолив збірну України та неоптимальним складом тріумфував у Золотій Євролізі.

Хто такий Рауль Лосано

Уродженець Ла-Плати, грав на позиції зв'язуючого. На тренерський шлях перейшов у 1974 році.

Переїхав до Європи наприкінці 80-х. Працював у чемпіонатах Італії, Греції, Польщі. Першою збірною у біографії Лосано стала Іспанія (1994-1997, 1999-2000 рр.). Пізніше очолював збірні Польщі, Німеччини, Ірану та Китаю. У 2022 році очолив японський "Дж. Т. Тандерс".

Тричі був чемпіоном і здобув Кубок Аргентини. У сезоні 2000/01 оформив дубль на чолі "Тревізо", завоюваши "золото" італійської першості та Кубок Італії, а також дійшов до фіналу Ліги чемпіонів ЄКВ. Із "Міланом" тріумфував у Кубку ЄКВ 1992/93. Зі збірною Польщі став віце-чемпіоном світу (2006), а з Німеччиною виграв Євролігу (2009).