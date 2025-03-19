Український газовидобуток потребує стабільного ринку та довгострокового попиту, - експерт

Розвиток внутрішнього ринку газу та стабільні правила гри є ключовими факторами для нарощування видобутку та зміцнення енергетичної безпеки України.

Про це заявив виконавчий директор Асоціації газовидобувних компаній України Артем Петренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю "ЕнергоБізнесу".

Він нагадав, що сьогодні в Україні діє заборона на експорт газу.

"Станом на зараз діє мораторій на цей рік. Треба пройти зиму і подивитися, що буде з цінами, видобутком і заповненістю підземки", – зазначив Петренко.

Водночас експерт підкреслює, що газовидобувна галузь потребує чітких ринкових сигналів для розвитку.

"Я розумію колег. Адже для будь-якої компанії можливість реалізувати продукцію є ключовим фактором. Якщо вони точно знатимуть, що зможуть на 100% продати газ – це стимулюватиме їх видобувати більше", – пояснив він.

Він вважає, що для стабільної роботи ринку та нарощування видобутку необхідно створити прогнозовані ринкові умови для приватних компаній.

"Що нам потрібно зараз – це розвивати внутрішній газовий ринок та створювати зрозумілі, конкурентні умови для приватного сектору", – наголосив виконавчий директор Асоціації газовидобувників.

За його словами, серед ключових умов для розвитку видобутку всередині країни: довгостроковий попит на газ, удосконалення механізмів торгівлі ресурсом на біржі, а також стабільна податкова політика.

Раніше експерт з питань енергетики Інституту майбутнього Адріан Прокіп також заявив, що український ринок газу функціонує в умовах штучної ізоляції та надмірного регулювання, що створює ризики для стабільного імпорту наступної зими.