Украинская газодобыча нуждается в стабильном рынке и долгосрочном спросе, - эксперт

Развитие внутреннего рынка газа и стабильные правила игры являются ключевыми факторами для наращивания добычи и укрепления энергетической безопасности Украины.

Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Артем Петренко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью "ЭнергоБизнесу".

Он напомнил, что сегодня в Украине действует запрет на экспорт газа.

"По состоянию на сейчас действует мораторий на этот год. Надо пройти зиму и посмотреть, что будет с ценами, добычей и заполненностью подземки", - отметил Петренко.

В то же время эксперт подчеркивает, что газодобывающая отрасль требует четких рыночных сигналов для развития.

"Я понимаю коллег. Ведь для любой компании возможность реализовать продукцию является ключевым фактором. Если они точно будут знать, что смогут на 100% продать газ - это будет стимулировать их добывать больше", - пояснил он.

Он считает, что для стабильной работы рынка и наращивания добычи необходимо создать прогнозируемые рыночные условия для частных компаний.

"Что нам нужно сейчас - это развивать внутренний газовый рынок и создавать понятные, конкурентные условия для частного сектора", - подчеркнул исполнительный директор Ассоциации газодобытчиков.

По его словам, среди ключевых условий для развития добычи внутри страны: долгосрочный спрос на газ, совершенствование механизмов торговли ресурсом на бирже, а также стабильная налоговая политика.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Института будущего Адриан Прокип также заявил, что украинский рынок газа функционирует в условиях искусственной изоляции и чрезмерного регулирования, что создает риски для стабильного импорта следующей зимой.