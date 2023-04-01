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Український дзюдоїст виборов "бронзу" в турнірі Grand Slam

Фото: український дзюдоїст Владислав Казіміров (ukrainejudo)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 1 квітня, в Туреччині український дзюдоїст Владислав Казіміров виборов "бронзу" в турнірі Grand Slam.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міжнародний олімпійський комітет.

"Сьогодні у турецькій Анталії український дзюдоїст Владислав Казіміров зійшов на третю сходинку п’єдесталу пошани у ваговій категорії до 73 кг і таким чином виборов першу в кар’єрі медаль турніру серії Grand Slam", - повідомили в МОК.

Відзначимо, що у другому раунді 20-річний киянин здолав чемпіона Європи-2021 Акіла Джакова з Косово. А поступившись у чвертьфіналі лише триразовому бронзовому медалісту чемпіонату світу Хідаяту Гейдарову з Азербайджану, у втішній сітці свого вже не віддав.

Спочатку Казіміров переміг володаря трьох нагород Grand Slam іспанця Сальвадора Касес Року, а у вирішальній сутичці за бронзу виявився сильнішим за 32-річного Ігоря Вандтке - бронзового призера Олімпіади-2020 у складі команди Німеччини.

Перемогу українському спортсмену принесла оцінка "вазарі", зароблена за допомогою "о-сото-гарі" за пів хвилини до закінчення основного часу.

"Це перша подібна нагорода для нашого спортсмена на дорослому рівні! Вітаємо Влада, його тренерів та всю українську родину з дзюдо з черговим успіхом", - додали в Федерації дзюдо України.

﻿Нагадаємо, нещодавно українська спортсменка й учасниця проєкту Olympic Dreams Анна Олійник-Корнійко здобула золоту медаль у категорії “до 70 кілограмів” на Кубку Європи з дзюдо.

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