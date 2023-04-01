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Украинский дзюдоист завоевал "бронзу" в турнире Grand Slam

Фото: украинский дзюдоист Владислав Казимиров (ukrainejudo)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 1 апреля, в Турции украинский дзюдоист Владислав Казимиров завоевал "бронзу" в турнире Grand Slam.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международный олимпийский комитет.

"Сегодня в турецкой Анталии украинский дзюдоист Владислав Казимиров взошел на третье место пьедестала уважения в весовой категории до 73 кг и таким образом завоевал первую в карьере медаль турнира серии Grand Slam", - сообщили в МОК.

Отметим, что во втором раунде 20-летний киевлянин одолел чемпиона Европы-2021 Акила Джакова из Косово. А уступив в четвертьфинале только трехкратному бронзовому медалисту чемпионата мира Хидаяту Гейдарову из Азербайджана, в утешительной сетке своего уже не отдал.

Сначала Казимиров победил обладателя трех наград Grand Slam испанца Сальвадора Касес Года, а в решающей схватке за бронзу оказался сильнее 32-летнего Игоря Вандтке - бронзового призера Олимпиады-2020 в составе команды Германии.

Победу украинскому спортсмену принесла оценка "вазари", заработанная с помощью "о-сото-гари" за пол минуты до истечения основного времени.

"Это первая подобная награда для нашего спортсмена на взрослом уровне! Поздравляем Влада, его тренеров и всю украинскую семью по дзюдо с очередным успехом", - добавили в Федерации дзюдо Украины.

﻿Напомним, недавно украинская спортсменка и участница проекта Olympic Dreams Анна Олейник-Корнийко получила золотую медаль в категории "до 70 килограммов" на Кубке Европы по дзюдо.

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Турция