Український досвід для світу: ДТЕК запропонував партнерам підхід до захисту енергетики

"Ми багато чого навчилися: як захищати наше обладнання, як керувати ситуацією, як забезпечити, щоб люди перебували в безпечних місцях під час атак, як реагувати та відновлюватися за дуже короткий проміжок часу", - сказав Максим Тімченко.

"Тож ми маємо повне розуміння того, що робити в умовах, які зараз спостерігаємо на Близькому Сході. І, звісно, ми готові ділитися цими знаннями з нашими союзниками", - зауважив гендиректор ДТЕК.

Тімченко наголосив, що для початку потрібно забезпечити захист людей, визначити список пріоритетних обʼєктів, ані в першу чергу потребують допомоги та налагодити тісну співпрацю з силами ППО.