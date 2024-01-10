Український день в Мельбурні. П'ятеро українців здолали перших опонентів на Australian Open

Australian Open, кваліфікація, 1-й раунд, жінки

Стародубцева – Капурро-Таборда – 2:0 (6:3, 6:0)

Ястремська – Бошковіч – 2:1 (6:3, 4:6, 6:3)

Краус – Снігур – 0:2 (3:6, 0:6)

Тан – Завацька – 0:2 (1:6, 3:6)

Australian Open, кваліфікація, 1-й раунд, чоловіки

Євсеєв – Сачко – 0:2 (2:6, 5:7)

Юлія Стародубцева в двох сетах переграла Мартіну Капурро-Таборду з Аргентини. Латиноамериканка опиралася лише в першій партії, коли відповіла одним брейком на два від українки. Зате в другому сеті Стародубцева повісила "бублик" аргентинці за півгодини та вийшла на британку Гарієтт Дарт у наступному колі кваліфікації.

Натомість всі три партії довелося зіграти Даяні Ястремській. У перших двох проти Леї Бошковіч вирішальною стала кількість брейків. Якщо в стартовому сеті передувала українка (3:1), то в другому – хорватська тенісистка (2:1). Вирішальна партія стала найконсервативнішою, бо суперниці зосередилися на власних подачах. Та навіть одного брейка Ястремській вистачило для путівки в другий раунд. Там її суперницею буде Валентіні Грамматікопулу з Греції.

Найкоротший матч провела Дарія Снігур. 21-річна українка розібралася з Сіньєю Краус усього за 56 хвилин. У першому сеті молода киянка перемогла з двома брейками. Натомість у другій партії за прикладом Стародубцевої оформила австрійці "бублик" за 20 (!) хвилин. Наступний бар'єр Снігур – американка Енн Лі.

Ззовні легко здобула перемогу й Катаріна Завацька. Загалом вона віддала Армоні Тан лише чотири гейми. До того ж, у першому сеті француженка спромоглася набрати лише пункт. Підвищення темпу в другій партії Тан не врятувало. Завацька з одним брейком тріумфувала і в сеті, і в поєдинку. У другому колі вона зустрінеться з господаркою кортів Меддісон Інгліс.

Нарешті Віталій Сачко переграв представника Казахстану Деніса Євсеєва. У стартовому сеті українець повністю домінував на корті – 4 брейки, ейс, 73% на першій подачі. У другій же партії опоненти йшли нога в ногу, а потім організували фінальну розв'язку. У дванадцятому геймі українець з другої спроби дотиснув Євсеєва на його подачі та закінчив сет і матч. Наступний суперник Сачка визначиться згодом.