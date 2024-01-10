Украинский день в Мельбурне. Пятеро украинцев одолели первых оппонентов на Australian Open

Australian Open, квалификация, 1-й раунд, женщины

Стародубцева – Капурро-Таборда – 2:0 (6:3, 6:0)

Ястремская – Бошкович – 2:1 (6:3, 4:6, 6:3)

Краус – Снигур – 0:2 (3:6, 0:6)

Тан – Завацкая – 0:2 (1:6, 3:6)

Australian Open, квалификация, 1-й раунд, мужчины

Евсеев – Сачко – 0:2 (2:6, 5:7)

Юлия Стародубцева в двух сетах обыграла Мартину Капурро-Таборду из Аргентины. Латиноамериканка сопротивлялась только в первой партии, когда ответила одним брейком на два в исполнении украинки. Зато во втором сете Стародубцева повесила "баранку" аргентинке за полчаса и вышла на британку Гариетт Дарт в следующем круге квалификации.

Зато все три партии пришлось сыграть Даяне Ястремской. В первых двух против Леи Бошкович решающим стало количество брейков. Если в стартовом сете торжествовала украинка (3:1), то во втором – хорватская теннисистка (2:1). Решающая партия стала самой консервативной, поскольку соперницы сосредоточились на своих подачах. Но даже одного брейка Ястремской хватило для путевки во второй раунд. Там ее соперницей будет Валентини Грамматикопулу из Греции.

Самый короткий матч провела Дарья Снигур. 21-летняя украинка разобралась с Синьей Краус всего за 56 минут. В первом сете молодая киевлянка победила с двумя брейками. В свою очередь во второй партии по примеру Стародубцевой оформила австрийке "баранку" за 20 (!) минут. Следующий барьер Снигур – американка Энн Ли.

Внешне легко одержала победу и Катарина Завацкая. В общей сложности она отдала Армони Тан всего четыре гейма. К тому же в первом сете француженка смогла набрать только пункт. Повышение темпа во второй партии Тан не спасло. Завацкая с одним брейком триумфовала и в сете, и в поединке. Во втором круге она встретится с хозяйкой кортов Мэддисон Инглис.

Наконец Виталий Сачко переиграл представителя Казахстана Дениса Евсеева. В стартовом сете украинец полностью доминировал на корте – 4 брейка, эйс, 73% на первой подаче. Во второй же партии оппоненти шли нога в ногу, а затем организовали финальную развязку. В двенадцатом гейме украинец со второй попытки дожал Евсеева на его подаче и закончил сет и матч. Следующий соперник Сачко определится вскоре.