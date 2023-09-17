Український день в АПЛ: "Арсенал" переграв "Евертон", "Челсі" зіграв унічию з "Борнмутом"

Англія, Прем'єр-ліга, 5-й тур

"Борнмут" – "Челсі" – 0:0

"Евертон" – "Арсенал" – 0:1

Гол: Троссард, 69

На півдні Англії "Борнмут" Забарного приймав гостей зі столиці – "Челсі" Мудрика. Обидва представники збірної України з'явилися на полі зі стартових хвилин. Лондонець постійно намагався загострювати гру, але партнери стабільно тринькали моменти.

Зрештою, на 63-й хвилині Мудрик сів на лаву запасних. Але забити "Челсі" так і не вдалося. Одним із героїв "Борнмута" став Забарний. Українець з партнерами стримав форварда "синіх" Джексона. Інші ж атакувальні виконавці "Челсі" вирішити долю протистояння не змогли.

За схожим сценарієм розгорнулися події і в Ліверпулі, де в старті "Евертона" та "Арсенала" вийшли Миколенко та Зінченко. Обидва непогано проявили себе впродовж поєдинку. Зокрема, перший намагався уважно діяти в обороні та традиційно підключатися до атак.

Натомість Зінченко взяв участь в гольовій атаці "канонірів" у другому таймі, що виявилася єдиною за матч. Він перевів атаку на правий фланг, де Сака від лінії поля відкинув у центр штрафного. Там м'яч прийняв Троссард і технічно поклав у дальній кут – 0:1 у підсумку.

За підсумками туру "Арсенал" (13 очок) залишиться в топ-4 Прем'єр-ліги. Натомість "Челсі" (5 пунктів) і "Борнмут" (3) залишилися у нижній половині турнірної таблиці. Найгірші справи в "Евертона" – лише 1 очко та місце в зоні вильоту.