Український бізнес вперше за рік позитивно оцінив перспективи своєї діяльності

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який НБУ розраховує щомісяця, вперше за 11 місяців перевищив нейтральний рівень і становив 51,8 порівняно з 46,9 у лютому 2025 року (52,0 - у березні 2024 року).

Як зазначили в НБУ, драйверами позитивного впливу на очікування підприємств усіх секторів були стійкий споживчий попит, нарощення виробництва, надходження міжнародної фінансової допомоги, стабілізація енергозабезпечення, а також сезонний фактор.

Водночас стримуючими чинниками залишалися посилення обстрілів критично важливих об’єктів, курсові та інфляційні очікування, дефіцит кваліфікованих кадрів.

Оцінки щодо зайнятості дещо поліпшилися. Підприємства будівництва налаштовані на збільшення чисельності персоналу, промисловці послабили негативні оцінки й упритул наблизилися до нейтрального рівня. Водночас керівники підприємств торгівлі та сфери послуг незначно посилили очікування щодо зменшення загальної чисельності працівників.

Щомісячне опитування підприємств проводилося 5 до 24 березня 2025 року. В опитуванні взяли участь 529 підприємств. . Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.