Український бізнес суттєво погіршив очікування наприкінці 2023 року: НБУ назвав причини

"Продовження повномасштабної агресії та невизначеність із тривалістю бойових дій, ризики неритмічності надходжень і недостатності обсягів міжнародної допомоги, зростання витрат на логістику через блокування кордону, високі ціни на пальне, звуження інвестиційного попиту, брак кваліфікованих кадрів та послаблення попиту проявилось у погіршенні оцінок щодо економічних результатів у найближчій перспективі підприємств усіх секторів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в НБУ, активність на ринку праці сезонно сповільнюється. Респонденти будівництва найбільш песимістично налаштовані щодо загальної чисельності працівників, натомість підприємства торгівлі демонструють незначне пожвавлення на ринку зайнятості.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 - 21 грудня 2023 року. В опитуванні взяло участь 426 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.