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Український бізнес суттєво погіршив очікування наприкінці 2023 року: НБУ назвав причини

Фото: Бізнес України погіршив оцінки у грудні 2023 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Українській бізнес у грудні 2023 року погіршив очікування щодо результатів діяльності своїх підприємств у найближчій перспективі. Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) впав до 45,7 пунктів (у листопаді - 49,1).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування НБУ.

"Продовження повномасштабної агресії та невизначеність із тривалістю бойових дій, ризики неритмічності надходжень і недостатності обсягів міжнародної допомоги, зростання витрат на логістику через блокування кордону, високі ціни на пальне, звуження інвестиційного попиту, брак кваліфікованих кадрів та послаблення попиту проявилось у погіршенні оцінок щодо економічних результатів у найближчій перспективі підприємств усіх секторів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в НБУ, активність на ринку праці сезонно сповільнюється. Респонденти будівництва найбільш песимістично налаштовані щодо загальної чисельності працівників, натомість підприємства торгівлі демонструють незначне пожвавлення на ринку зайнятості.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 - 21 грудня 2023 року. В опитуванні взяло участь 426 підприємств. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.

Нагадаємо, у грудні 2023 року 37% українців оцінювали рівень доброту власної родини як поганий, 51% ˗ як не поганий і не добрий, 10,5% ˗ як добрий.

У порівнянні з травнем 2021 року рівень доброту незначно погіршився. Частка тих, хто оцінює рівень як добрий, впала з 14% до 10,5%.

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