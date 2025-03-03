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Український бізнес поліпшив оцінки ситуації: НБУ назвав причини

Україна, Понеділок 03 березня 2025 14:00
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Український бізнес поліпшив оцінки ситуації: НБУ назвав причини Фото: Бізнес поліпшив оцінки в лютому 2025 року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Український бізнес у лютому 2025 року поліпшив оцінки щодо власної економічної діяльності. Водночас настрої керівників підприємств залишаються стриманими, нижче нейтрального рівня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування НБУ.

Індекс очікувань ділової активності (ІОДА), який НБУ розраховує щомісяця, у лютому 2025 року становив 46,9 порівняно з 41,0 у січні.

Український бізнес поліпшив оцінки ситуації: НБУ назвав причини

Драйверами позитивного впливу на очікування підприємств усіх секторів були пожвавлення внутрішнього попиту, нарощення виробництва та збільшення пропозиції товарів.

"Водночас стримуючими чинниками залишалися подальші обстріли критичної інфраструктури, збільшення витрат бізнесу на оплату праці, опалення та електроенергію в зимовий період, дефіцит робочої сили, інфляційні процеси", зазначили в НБУ.

Український бізнес поліпшив оцінки ситуації: НБУ назвав причини

Підприємства всіх секторів, залучених до опитування, очікували на помірніше підвищення цін / тарифів на власну продукцію / послуги на тлі сповільнення темпів зростання закупівельних цін.

Ситуація на ринку праці дещо пом’якшилася. Респонденти більшості опитаних секторів очікували на сповільнення темпів скорочення персоналу, лише представники сфери послуг були налаштовані на їх незначне прискорення, йдеться в огляді.

Щомісячне опитування підприємств проводилося з 4 до 21 лютого 2025 року. В опитуванні взяло участь 521 підприємство. Результати опитувань відображають лише думку респондентів - керівників підприємств, а не оцінки Національного банку України. Нейтральним значенням ІОДА є 50 пунктів.

Нагадаємо, НБУ погіршив прогноз зростання валового внутрішнього валового продукту України у 2025 році з 4,3% до 3,6%. На це вплинула переоцінка потенційного ВВП через подальші втрати виробничих факторів та триваючий вплив обстрілів.

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